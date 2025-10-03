POLÍCIA
Padre é investigado na Bahia por supostamente forjar seu sequestro
Homem registrou uma ocorrência onde afirmava que havia sido levado por criminosos em Petrolina (PE)
Um padre foi notificado que recebeu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em Salvador, nesta sexta-feira, 03, por comunicar falsamente um crime. O homem é suspeito de forjar seu próprio sequestro.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o religioso, que não teve seu nome divulgado, procurou uma delegacia para registrar que havia escapado de um sequestro em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, depois de ser levado por homens em Petrolina, no Pernambuco.
Porém, segundo a corporação, depois do depoimento de testemunhas e outras investigações, foi constatado que se tratava de uma história falsa.
Os pontos relatados pelo suspeito e os detalhes que divergiram não foram detalhadas. O TCO foi registrado na Delegacia Especializada Anti-Sequestro (Das), em Salvador.
Depois de assinar o documento, o padre foi liberado e vai responder pelo caso.
