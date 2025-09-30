Lula foi vítima de fraude do INSS, aponta PF

Lula foi um dos alvos de fraude do INSS - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

A Polícia Federal detectou uma tentativa de fraude na aposentadoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). A movimentação suspeita na conta do petista consta nos documentos da CPI do INSS.

Segundo informações do jornal O Globo, a tentativa foi vetada pelo INSS, evitando que a fraude fosse concretizada e o presidente se tornasse uma das vítimas do esquema que está sendo investigado pelo Congresso Nacional. O perfil de Lula no 'Meu INSS' ainda teria sido acessado de forma remota, o que acendeu o 'sinal de alerta'.

A polícia teria sido informada pela Previdência em março de 2023, mas a investigação acabou sendo arquivada após a Justiça acolher um parecer do Ministério Público, que apontava que não havia sido possível provar a autoria.

Apesar da investigação ter sido arquivada, as informações colhidas apontam que a aposentadoria no valor de R$ 12,5 mil teria sido destinada, sem sucesso, para a conta de um morador do Pará, que alegou em depoimento ao INSS ser deficiente visual.

"Há que se considerar, ademais, que não houve prejuízo material à União ou a vítima, visto que a indevida transferência do benefício foi identificada pela autarquia e não houve depósitos de créditos na conta indicada. Assim, ausentes provas suficientes da autoria do crime, tampouco dados que justifiquem a continuidade da investigação, resta ao Ministério Público o arquivamento das presentes peças informativas”, diz trecho da decisão do Ministério Público.

Aposentadoria de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe uma aposentadoria de R$ 12,5 mil como anistiado político, condição dada a ele desde 1993. O petista foi preso durante a ditadura militar.

Lula não se pronunciou sobre da notícia até o momento.