CBPM muda e aumenta protagonismo na produção mineral da Bahia
Projeto aprovado na Alba amplia poder da estatal; presidente comemora
Por Alan Rodrigues
Foi aprovado nesta terça-feira, 30, o Projeto de Lei 25.915/2025, que altera o nome e amplia a atuação da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). A mudança abre caminhos para que a empresa atue não apenas na pesquisa, mas também na produção e fomento à atividade mineral.
A empresa passa a se chamar Companhia Baiana de Produção Mineral e vai permitir a criação de subsidiárias, realização de parcerias público-privadas e a inserção no mercado de capitais. A estatal também poderá prestar serviços técnicos, investir em projetos de descarbonização e na implementação de práticas ESG como eixo de atuação.
O presidente da CBPM, Henrique Carballal, festejou a mudança:
“Estou contente porque a gente está fazendo história. A CBPM não vai mudar apenas o nome de Companhia Baiana de Pesquisa Mineral para Companhia Baiana de Produção Mineral. A gente hoje está construindo uma perspectiva de produção mineral em que a sustentabilidade e a inclusão vão se tornar marcas da nossa atuação”, afirmou Carballal.
Minerais críticos
A aprovação do PL também posiciona a Bahia como protagonista no cenário da mineração brasileira, ao permitir que a estatal seja parte ativa em projetos estratégicos de minerais críticos e estratégicos, considerados essenciais para a transição energética global.
“Esse momento marca a história do povo da Bahia. É uma lei que demonstra o compromisso do governador Jerônimo Rodrigues com a transição energética, com a salvação do planeta, mas acima de tudo, garantindo que esta riqueza possa ser dividida com o povo da Bahia”, destacou Carballal.
