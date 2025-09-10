CBPM e Galvani anunciam novo investimento de R$ 1 milhão em Irecê

Sylvia Tabarin, Murilo Franca e Henrique Carballal celebram parceriacom foco na inclusão e desenvolvimento - Foto: João Pereira | Divulgação | Galvani

O município de Irecê vai receber mais R$ 1 milhão em investimentos nas áreas de educação, cultura, esporte, inclusão social e sustentabilidade. O aporte é fruto da parceria entre a mineradora Galvani e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

O anúncio do novo investimento incluiu visitas à nova unidade de mineração da Galvani em Irecê, ao Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) e ao Instituto Lina Galvani (ILG).

Estiveram presentes o presidente da CBPM, Henrique Carballal; a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani, Sylvia Tabarin; o prefeito de Irecê, Murilo Franca; e a diretora do Núcleo Territorial de Educação de Irecê, Fabrízia Pires; além de vereadores do município.

O investimento é resultado da mineração sustentável e inclusiva e vai contemplar iniciativas como o Projeto de Compostagem; Projeto Raízes; Projeto Movimente-se; Arte nas Escolas; além da doação de equipamentos para o galpão de reciclagem das cooperativas locais, da doação aos Fundos Municipais da Criança e do Idoso e da entrega de 40 computadores ao Cetep Irecê.

Outros R$ 7 milhões serão destinados a políticas públicas e obras de requalificação urbana, conforme anunciado na terça-feira, 9, em evento na sede da CBPM, em Salvador.

Transformação

De acordo com o presidente da CBPM, os investimento buscam alinhar a atividade mineral a iniciativas transformadoras para a sociedade.

“A mineração precisa ser um vetor de desenvolvimento. Essa é a determinação do nosso governador Jerônimo Rodrigues e é dessa forma que nós vamos seguir conduzindo o setor mineral da Bahia”, afirmou Henrique Carballal.

Segundo a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani, o novo investimento social anunciado amplia o compromisso da empresa em apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.

“Temos uma relação próxima com Irecê, onde em breve instalaremos nossa nova unidade de mineração de fertilizantes fosfatados. Mais do que gerar empregos, renda e novas oportunidades, queremos que esse movimento caminhe junto com a valorização da cultura, da educação, da inclusão social e do bem-estar da população”, ressaltou Sylvia Tabarin.

O prefeito de Irecê destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município. 'Celebramos convênios que melhoram a vida do nosso povo, como é esse incentivo da Galvani juntamente com a CBPM, promovendo política de inclusão e responsabilidade ambiental no nosso município', declarou Murilo Franca.

Projeto Irecê

Todos os investimentos sociais anunciados até o momento são fruto da parceria entre CBPM e Galvani para implantação do Projeto Irecê, cujo aporte total é estimado em R$ 600 milhões.

O empreendimento prevê a produção anual de 350 mil toneladas de concentrado fosfatado e 600 mil toneladas de calcário agrícola, dobrando a capacidade produtiva da unidade.

O projeto tornará a Bahia independente da produção de fertilizantes fosfatados e garantirá que o estado atenda até 30% da demanda das regiões Norte e Nordeste do país.