CBPM e Galvani investem milhões em cidades baianas

Ato de assinatura do termo de intenções - Foto: Divulgação | CBPM

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a Galvani Fertilizantes assinaram, nesta terça-feira, 9, um termo de intenções de aporte no valor de R$ 10 milhões nos municípios de Irecê e Campo Alegre de Lourdes. Os recursos serão usados nas áreas de infraestrutura e em investimentos sociais.

Sustentabilidade e responsabilidade social

O presidente da CBPM, Henrique Carballal, destacou a necessidade de desenvolver uma mineração sustentável e garantir o avanço social nas regiões em que ocorrem as atividades. Do valor investido, R$ 7 milhões serão destinados para Irecê, enquanto outros R$ 3 milhões ficarão com Campo Alegre de Lourdes.

"Quando a gente trata de sustentabilidade, de meio ambiente, a primeira coisa que a gente precisa sinalizar é que o primeiro crime ambiental é um criança passar fome. A fome, o desemprego e a miséria é que o precisamos combater para garantir que o meio ambiente possa estar preservado. A mineração precisa ser sustentável e inclusiva", destacou Henrique Carballal.

Investimento

Também presente no evento, o prefeito de Irecê, Murilo França (PSB), comemorou o conjunto de investimentos, que também conta com a doação anual de 10 mil toneladas de calcário mineralizador, que será usado como fertilizante para o fomento da agricultura.

"A Galvani vem para o nosso território para construir parcerias que melhorem o desenvolvimento desse convênio e que melhorem o desenvolvimento do nosso território. A assinatura desse convênio é uma celebração dessa união da parceria pública e privada que coloca o convênio no primeiro lugar", afirmou o gestor.

Já o diretor-presidente da Galvani, Marcelo Silvestre, salientou o propósito da empresa de colaborar com o desenvolvimento social e regional, por meio do fortalecimento das comunidades.

“Na Galvani, acreditamos que a mineração deve ter propósito. Mais do que extrair recursos, buscamos deixar um legado positivo: desenvolvimento regional, fortalecimento das comunidades e compromisso com as pessoas”, afirmou Silvestre.