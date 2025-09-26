CBPM busca investimentos para mineração sustentável na Bahia

Henrique Carballal (2º da esq. para dir.) participa de agenda em Paris - Foto: Divulgação/CBPM

O presidente a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, se reuniram nesta sexta-feira, 26, com o head de Energia e Mineração da Embaixada do Brasil em Paris, Pedro Brancante, além de diretores da Infravia Capital e do BPI (Banco Público de Investimento da França).

O encontro faz parte da missão internacional da CBPM na Europa, que já passou também pela Itália. Neste caso, a aproximação entre Brasil e França representa uma oportunidade para atração de investimentos internacionais, desenvolvimento tecnológico e geração de emprego e renda para a Bahia.

Segundo Carballal, o diálogo na Embaixada do Brasil em Paris teve como objetivo alinhar as demandas apresentadas à Infravia Capital e ao BPI, a fim de estruturar propostas de investimento e cooperação para o desenvolvimento da mineração sustentável e inclusiva no estado da Bahia.

Já durante a reunião com a Infravia Capital e o BPI, a CBPM apresentou projetos estratégicos associados à transição energética e à produção de minerais críticos. Segundo Carballal, a Infravia, que dispõe de um aporte de 16 bilhões de euros destinados a investimentos no segmento, demonstrou interesse em conhecer a fundo as oportunidades que a Bahia oferece.

“A comissão de Energia e Mineração da Embaixada acompanhará o desenrolar das negociações com as instituições financeiras, que já demonstraram pleno interesse em investir no potencial mineral do nosso estado”, disse o presidente da CBPM.

Ainda conforme o gestor da Companhia, o diálogo com as instituições financeiras e diplomáticas também possibilitaram a apresentação do novo formato de atuação da CBPM, que está em processo de aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) — um projeto de lei encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PL) propõe a ampliação das capacidades da empresa em prol do aproveitamento econômico responsável de recursos minerais no estado.

“Foram reuniões profícuas, que nos permitiram alinhar estratégias eficazes para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. Estamos construindo pontes para que o nosso estado seja protagonista da mineração sustentável e inclusiva, garantindo benefícios concretos para o meio ambiente e para a sociedade”, afirmou Carballal.