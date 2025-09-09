CBPM e Galvani anunciam investimentos de R$ 10 milhões para cidades baianas

CBPM e Galvani - Foto: Divulgação | Assessoria

Os municípios de Irecê e Campo Alegre de Lourdes vão receber um aporte de R$ 10 milhões em investimentos sociais após acordo entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a Galvani. O protocolo de intenção foi assinado nesta terça-feira, 9.

O valor será destinado para as seguintes áreas:

F ortalecimento de políticas públicas;

Obras de requalificação urbana;

Iniciativas de melhoria da qualidade de vida da população.

O evento contou com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos; do secretário estadual da Agricultura, Pablo Barrozo; do secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos; da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), além de vereadores dos municípios envolvidos.

A assinatura do protocolo de intenções faz parte de um amplo conjunto de investimentos da Galvani, empresa com mais de 50 anos de experiência na produção de fertilizantes fosfatados, que já soma, em parceria com a CBPM, R$ 1,4 bilhão em investimentos estratégicos na Bahia.

Os projetos têm como foco impulsionar a produção de fertilizantes no estado, fortalecer a cadeia produtiva local e promover avanços em sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

Projeto Irecê

Com aporte estimado em R$ 600 milhões, o Projeto Irecê prevê a instalação de uma nova unidade de mineração de fosfato no município, cuja operação está prevista para iniciar em abril de 2026. A unidade tornará a Bahia independente da produção de fertilizantes fosfatados e permitirá ao estado atender até 30% da demanda das regiões Norte e Nordeste.

A cerimônia que marcou o lançamento da pedra fundamental do empreendimento ocorreu em maio de 2024, com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. De acordo com o presidente da CBPM, Henrique Carballal, a companhia desempenhou um papel fundamental para viabilização do projeto.

“A CBPM criou todas as condições para que o projeto pudesse ser implementado, com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues, que tem sido fundamental em todo o processo. O presidente Lula e o ministro Rui Costa estão muito animados com esse projeto, que representa uma política mineral estratégica para o fortalecimento da agricultura brasileira”, informou Carballal.

Mineração sustentável e inclusiva

O protocolo de intenções firmado entre CBPM e Galvani destina R$ 7 milhões para investimentos sociais no município Irecê e outros R$ 3 milhões em Campo Alegre de Lourdes. Para o presidente da CBPM, a iniciativa representa o modelo de mineração sustentável e inclusiva adotado pela companhia.

“Esses investimentos são fruto da mineração sustentável e inclusiva, que promove impactos sociais positivos para as comunidades, fortalece a economia local e garante que o desenvolvimento chegue, de fato, a esses municípios”, destacou Carballal.

O diretor-presidente da Galvani, Marcelo Silvestre, afirmou que o protocolo reafirma a visão da empresa de alinhar mineração e desenvolvimento social. “Na Galvani, acreditamos que a mineração deve ter propósito. Mais do que extrair recursos, buscamos deixar um legado positivo: desenvolvimento regional, fortalecimento das comunidades e compromisso com as pessoas”, elencou.

“A assinatura do Protocolo de Intenções com a CBPM reforça essa visão. Estamos ampliando os investimentos em Irecê e Angico dos Dias, com foco no desenvolvimento das regiões. Com essa atuação conjunta, buscamos contribuir para que o crescimento chegue de forma equilibrada e respeitando a cultura local”, afirmou Silvestre.

Legado social

Em Irecê, a chegada dos novos investimentos foi celebrada como uma oportunidade de transformação. “É muito importante ter a Galvani de volta ao município, gerando emprego, renda e movimentando a economia. Com este convênio, vamos poder investir em infraestrutura e em políticas públicas que melhorem cada vez mais a vida da nossa população. Essa assinatura simboliza a força da parceria entre o setor público e o privado, que coloca o povo em primeiro lugar”, declarou o prefeito Murilo Franca.

Já para o prefeito de Campo Alegre de Lourdes, Tadeu Dias, o aporte de R$ 3 milhões representa um alívio em meio à seca histórica que atinge o município. “Quando o presidente da CBPM, Henrique Carballal, me ligou falando do investimento, custei a acreditar. Hoje, ver esse recurso se tornando realidade nos enche de esperança. Ele vai ajudar muito em programas sociais, obras de infraestrutura e ações emergenciais diante da seca. Só temos a agradecer à CBPM, à Galvani e ao governador Jerônimo”, ressaltou.