Vereadora choca ao declarar apoio à violência contra a mulher

Vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) - Foto: Reprodução/Instagram

Uma vereadora chamou a atenção ao afirmar, durante sessão da Câmara Municipal, na segunda-feira, 29, ser a favor "da violência contra mulher".

O caso aconteceu na cidade de Borba, no interior do Amazonas. No plenário, a vereadora Elizabeth Maciel, mais conhecida como Betinha (Republicanos) afirmou que "tem mulher que merece apanhar" e alegou já ter visto situações em que mulheres se machucaram sozinhas para acusar homens de agressão, tentando se beneficiar da Lei Maria da Penha.

A fala foi endereçada a vereadora Professora Jéssica (DC) e dada em defesa do vereador Pedro Paz (União Brasil), denunciado por Jéssica após levantar o dedo em direção a ela durante outra sessão.

Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra mulher. Sim, quando um homem bate na mulher eu aprovo. Tem mulher que merece apanhar Elizabeth Maciel - Vereadora da cidade de Borba (AM)

"Eu sou a favor da lei pra defender as mulheres, mas contra as que querem se beneficiar, como a vereadora Jéssica", completou a edil. A declaração gerou repercussão nas redes sociais.

"Falas inadequadas"

Após a repercussão negativa, a vereadora divulgou uma nota de retratação. No texto, pediu desculpas e reconheceu que as palavras foram "inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito".

"Assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações, reafirmando meu profundo arrependimento", escreveu.