Vereadora choca ao declarar apoio à violência contra a mulher
Após repercussão, edil divulgou nota pedindo desculpas
Por Yuri Abreu
Uma vereadora chamou a atenção ao afirmar, durante sessão da Câmara Municipal, na segunda-feira, 29, ser a favor "da violência contra mulher".
O caso aconteceu na cidade de Borba, no interior do Amazonas. No plenário, a vereadora Elizabeth Maciel, mais conhecida como Betinha (Republicanos) afirmou que "tem mulher que merece apanhar" e alegou já ter visto situações em que mulheres se machucaram sozinhas para acusar homens de agressão, tentando se beneficiar da Lei Maria da Penha.
A fala foi endereçada a vereadora Professora Jéssica (DC) e dada em defesa do vereador Pedro Paz (União Brasil), denunciado por Jéssica após levantar o dedo em direção a ela durante outra sessão.
Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra mulher. Sim, quando um homem bate na mulher eu aprovo. Tem mulher que merece apanhar
"Eu sou a favor da lei pra defender as mulheres, mas contra as que querem se beneficiar, como a vereadora Jéssica", completou a edil. A declaração gerou repercussão nas redes sociais.
"Eu sou a favor da violência contra a mulher". Uma vergonha essa fala da vereadora Betinha na câmara de Borba, município do Amazonas. O instagram dela@betinha#violenciacontramulherécrime #amazonas pic.twitter.com/8YKw9TwSat— Portal Norte News Noticias (@norte_newsam) September 30, 2025
"Falas inadequadas"
Após a repercussão negativa, a vereadora divulgou uma nota de retratação. No texto, pediu desculpas e reconheceu que as palavras foram "inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito".
"Assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações, reafirmando meu profundo arrependimento", escreveu.
