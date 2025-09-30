Lula se declara para ex na frente de Janja; veja

Lula Janja durante casamento, em 2022 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a sua ex-esposa, Marisa Letícia, com quem foi casado entre 1974 e 2017, durante discurso na Conferência de Política para Mulheres. Os elogios do petista aconteceram na frente da atual primeira-dama, Janja da Silva.

Lula frisou o papel de Marisa na construção do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CTU), na década de 1980. Segundo relatos históricos, a ex-primeira-dama, que morreu aos 66 anos, em 2017, foi a responsável por costurar a primeira bandeira da sigla.

"Não posso nesta fala esquecer o papel que a minha ex-mulher Marisa teve na construção desse partido, na construção da CUT", iniciou Lula, que em seguida citou sua primeira esposa, Maria de Lourdes, que morreu em 1971, e Janja, atual companheira.

"Eu não posso esquecer da minha companheira Janja. Quando eu perdi a Marisa, achei que meu mundo tinha acabado. Quando eu perdi a Lourdes, eu fiquei praticamente três anos indo no cemitério todos os dias, pensei que meu mundo tinha acabado, mas logo depois conheci a Marisa", continuou Lula.

Na sequência, o presidente citou o papel de Janja para que ele enfrentasse os problemas dos últimos anos. Os dois estão casados desde 2022.

Lula e Marisa Letícia durante a posse presidencial | Foto: Orlando Kissner | AFP

"Com a Marisa eu vivi 45 anos. Quando ela morreu, achei que o mundo tinha acabado, e eis que Deus é tão poderoso que me deu a Janjinha para fazer com que eu viva a felicidade que eu vivo hoje", afirmou o presidente.

Marisa Letícia e o PT

Marisa Letícia foi casada com Lula entre 1974 e 2017, ano de sua morte. Nos anos 80, a esposa do ainda líder sindical foi responsável pela confecção da primeira bandeira do PT.

"Tinha um tecido vermelho, italiano, um recorte, guardado há muito tempo. Costurei a estrela branca e ficou lindo. Minha casa era o centro. Foi assim que começou o PT", explicou Marisa em uma entrevista.