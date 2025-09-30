Zoação no STF: Lula e Moraes tiram sarro de jogador do Corinthians

Encontro entre Moraes e Lula no STF - Foto: Reprodução/X

O presidente Lula (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, "cornetaram" o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, antes da posse de Edson Fachin na presidência da Corte, na segunda-feira, 29.

O encontro entre o petista e o magistrado — os dois são torcedores do alvinegro paulista — aconteceu na entrada do prédio do Supremo. No momento em que cumprimentava Lula, Moraes perguntou: "E o Yuri Alberto, hein?"

O assunto veio à tona porque, um dia antes, Yuri Alberto tentou uma "cavadinha" em uma cobrança de pênalti, na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou desperdiçando a cobrança. O jogo terminou 2x1 para a equipe carioca.

O momento viralizou em um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, Lula chega acompanhado da primeira-dama, Janja. Após cumprimentá-la, Moraes se voltou para Lula novamente e lançou o comentário sobre Yuri Alberto. Em seguida, o presidente dá um sorriso e faz uma cara de lamento.

Fachin manda recado aos Poderes e pede confiança para Justiça funcionar

Em discurso de posse nesta segunda-feira, 29, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que o Brasil precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes.

Na sua fala, o magistrado, que sucede no cargo o ministro Luis Roberto Barroso, afirmou ainda que as pessoas precisam ter razões para confiar no sistema de justiça do país. Na oportunidade, ainda reforçou o compromisso com a Constituição e a Corte jamais deixará de dialogar com os poderes e sociedade "sem exclusões nem discriminações".

Antes do discurso de Fachin e da assinatura do termo de posse, o ministro Alexandre de Moraes foi empossado no cargo de vice-presidente. Além do STF, Fachin também assume à presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes [...] As pessoas precisam ter razões para confiar no sistema de justiça. Por isso, nosso compromisso é com a Constituição", afirmou.

"A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. Nós jamais deixaremos de dialogar com os poderes e sociedade sem exclusões nem discriminações", acrescentou Edson Fachin.