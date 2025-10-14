Menu
REAÇÃO

PT entra com representação na PGR contra Michelle após ataques a Janja

Medida é uma ação contra ofensiva bolsonarista a atual primeira-dama

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 21:45 h
O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), acionou nesta quarta-feira, 14, a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Michelle Bolsonaro. A decisão foi tomada após ofensiva bolsonarista para tentar sustar decreto que coloca à disposição da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, serviços do Gabinete Pessoal da Presidência.

A representação criminal contra a ex-primeira-dama é uma resposta do petista aos 15 projetos de decreto legislativo contra a medida que determina que o gabinete deve também "apoiar o cônjuge de Presidente da República no exercício das atividades de interesse público".

Leia Também:

Lula se reúne com ministros do STF após aposentadoria de Barroso
Eduardo Bolsonaro se livra de prisão após decisão da PGR
PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda

"Quero repelir veementemente a perseguição desnecessária e sem sentido contra a primeira-dama Janja Lula da Silva, com o protocolo de 15 PDL’s sem base jurídica e renovar que os ataques sofrerão retaliações olho por olho e dente por dente", diz o líder do PT. As informações são da Folha de S. Paulo.

Ele afirma que o decreto se baseia na Constituição e argumenta que não há criação de cargo, de despesa ou órgão novo. "Logo, não há nada de ilegal no decreto da Presidência, ao contrário do que o grupo do Bolsonaro fez quando estava no poder", complementa.

A representação protocolada por Lindbergh toma como base acórdão do TCU que levanta questionamentos sobre o programa Pátria Voluntária, comandado pela ex-primeira-dama. Ele pede que seja instaurado inquérito criminal para apurar os fatos descritos no documento e a eventual responsabilidade penal e civil das autoridades envolvidas.

