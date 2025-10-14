PT entra com representação na PGR contra Michelle após ataques a Janja

Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, - Foto: Evaristo Sá/AFP

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), acionou nesta quarta-feira, 14, a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Michelle Bolsonaro. A decisão foi tomada após ofensiva bolsonarista para tentar sustar decreto que coloca à disposição da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, serviços do Gabinete Pessoal da Presidência.

A representação criminal contra a ex-primeira-dama é uma resposta do petista aos 15 projetos de decreto legislativo contra a medida que determina que o gabinete deve também "apoiar o cônjuge de Presidente da República no exercício das atividades de interesse público".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quero repelir veementemente a perseguição desnecessária e sem sentido contra a primeira-dama Janja Lula da Silva, com o protocolo de 15 PDL’s sem base jurídica e renovar que os ataques sofrerão retaliações olho por olho e dente por dente", diz o líder do PT. As informações são da Folha de S. Paulo.

Ele afirma que o decreto se baseia na Constituição e argumenta que não há criação de cargo, de despesa ou órgão novo. "Logo, não há nada de ilegal no decreto da Presidência, ao contrário do que o grupo do Bolsonaro fez quando estava no poder", complementa.

A representação protocolada por Lindbergh toma como base acórdão do TCU que levanta questionamentos sobre o programa Pátria Voluntária, comandado pela ex-primeira-dama. Ele pede que seja instaurado inquérito criminal para apurar os fatos descritos no documento e a eventual responsabilidade penal e civil das autoridades envolvidas.