Lula se reúne com ministros do STF após aposentadoria de Barroso

Lula em encontro com ministros do STF. - Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, na noite desta terça-feira, 14, com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A informação é da colunista Bela Megale, de O Globo.

O encontro acontece poucos dias depois de Luís Roberto Barroso anunciar que vai se aposentar da Corte, abrindo mais uma vaga para indicação de Lula. Será a terceira indicação feita pelo petista em seu terceiro mandato como presidente.

Lula chegou nesta madrugada da Itália. Ele permaneceu dois dias em Roma, onde teve um encontro com o papa Leão XIV, no Vaticano, e participou do primeiro dia do Fórum Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas (FAO).

Aposentadoria oficializada

O ministro Luís Roberto Barroso oficializou, na noite desta segunda-feira, 13, seu pedido de aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito a partir de sábado, 18.

Barroso anunciou sua saída na última desta quinta, 9, durante sessão plenária marcada por emoção. O afastamento ocorreu após o ministro deixar a presidência do Supremo, no fim de setembro.

O ministro já vinha dando sinais de que pretendia deixar a Corte nas últimas semanas em declarações públicas, o que impulsionou as apostas de eventuais sucessores.

Entre eles o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.