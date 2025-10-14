Barroso é o 7° ministro a deixar o STF antes da idade; veja lista

Luís Roberto Barroso, ministro do STF - Foto: Antônio Augusto | STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), oficializou, nesta terça-feira, 14, sua aposentadoria na Corte. Com 67 anos, o magistrado é o sétimo na história do STF a deixar o cargo antes da idade máxima prevista pela Constituição, que é de 75 anos.

Célio Borja

Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 1986, pelo presidente José Sarney (*PMDB), Célio Borja permaneceu na Corte até 1992, quando foi convidado para assumir o Ministério da Justiça, no governo Fernando Collor de Mello (PRN), com pouco mais de 63 anos.

Como ministro da Justiça, Célio Borja ficou até outubro do mesmo ano, quando Collor foi afastado da presidência da República, alvo de um impeachment.

Francisco Rezek

Duas vezes ministro do STF, Francisco Rezek foi indicado pela primeira vez em 1983, ainda durante a ditadura militar, no governo João Figueiredo (Arena/PDS). Na passagem inicial, o magistrado permaneceu até 1990, quando deixou o posto para assumir o Ministério das Relações Exteriores.

Quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rezek ganhou notoriedade ao indeferir a candidatura do apresentador Silvio Santos à presidência da República pelo extinto PMB, em 1989.

Após deixar o Ministério das Relações Exteriores, com a queda do governo Fernando Collor de Mello, conseguiu pelas mãos do ainda presidente da República uma nova indicação para o STF, permanecendo até fevereiro de 1997, quando saiu com apenas 53 anos.

Joaquim Barbosa

Famoso por sua atuação como relator do julgamento do Mensalão, um dos mais lembrados da história da Corte, Joaquim Barbosa chegou ao STF em 2003, indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele deixou o cargo em 2014, com apenas 59 anos.

Alçado a símbolo do combate à corrupção no país, Barbosa chegou a ter seu nome ligado a alguns partidos políticos e ensaiou uma candidatura a presidente da República em 2018, pelo PSB, mas acabou desistindo de concorrer ao posto.

Ellen Gracie

Primeira mulher a fazer parte do quadro de ministros do STF, Ellen Gracie chegou ao posto em 2000, após ser indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A magistrada ficou até 2011, quando deixou o Supremo aos 63 anos.

Ellen Gracie também foi a primeira mulher a presidir a Corte, entre 2006 e 2008.

Nelson Jobim

Também indicado por Fernando Henrique Cardoso, em 1997, Nelson Jobim permaneceu no STF até 2006, quando foi convidado por Lula para o Ministério da Defesa. Ele deixou o posto aos 59 anos, também antes do prazo estabelecido.

Antes de ir para o STF, Nelson Jobim já havia sido deputado federal, deixando a política para entrar na Corte.

Sepúlveda Pertence

Sepúlveda foi nomeado ministro do STF em 1989, durante o governo José Sarney. O magistrado permaneceu no Supremo até 2007, quando pediu para deixar a cadeira antes do prazo.

Na época, o ministro do Supremo tinha 70 anos, saindo com cinco anos de antecedência da Corte.

Qual o ministro que ficou mais tempo no STF?

Celso de Mello, que deixou o STF em outubro de 2020, foi indicado em agosto de 1989, pelo então presidente José Sarney. Assim, o magistrado permaneceu por 31 anos e 57 dias no cargo.

Na sequência, com apenas 28 dias a menos que Celso, vem Marco Aurélio de Mello, com 31 anos e 29 dias.

Saída de Barroso

Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria do STF no dia 9 de outubro, durante sessão plenária na Corte.

Barroso aproveitou a ocasião para fazer a leitura de uma carta de despedida, e receber o afago dos demais ministros.