Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONDICIONANTE

Trump ameaça desfazer acordo com Argentina caso Milei perca eleições

"Nossos acordos estão sujeitos a quem vencer a eleição", afirmou presidente dos EUA

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/10/2025 - 18:51 h
O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca.
O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca. -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou interromper o acordo com a Argentina caso o mandatário andino, Javier Milei, não consiga a maioria nas eleições legislativas do próximo dia 26 de outubro. Os dois líderes se encontraram nesta terça-feira, 14, na Casa Branca.

Na semana passada, Washington concordou em conceder à Buenos Aires uma ajuda financeira de US$ 20 bilhões. O republicano destacou a intenção de apoiar o aliado argentino, afirmando que deseja ver o país andino prosperar. No entanto, ele alertou que o aporte depende do resultado nas urnas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estamos aqui para dar a você o apoio que precisa para as próximas eleições. Se a Argentina for bem, outros países seguirão [seu exemplo]. Se ele perder, não seremos generosos com a Argentina. Nossos acordos estão sujeitos a quem vencer a eleição. Porque com um socialista, fazer investimentos é muito diferente", disse Trump.

Leia Também:

Bolsa argentina despenca após derrota eleitoral do governo Milei
Milei busca apoio em reunião com Trump e Netanyahu
Suspeita de corrupção, irmã de Milei é investigada na Argentina

O desafio do chefe de Estado argentino é conseguir conquistar, pelo menos, um terço da Câmara. Assim, Milei conseguiria impedir que seus vetos presidenciais sejam derrubados, como aconteceu várias vezes nos últimos meses, e, mais importante ainda, avançar com reformas prometidas pelo presidente, entre elas as trabalhista e tributária.

Sob pressão de escândalos de corrupção e da desconfiança dos mercados, o governo do presidente argentino tem sofrido impasses nos últimos meses. Em setembro, por exemplo, as eleições legislativas de Buenos Aires, a província mais populosa e politicamente influente da Argentina, acabaram em uma ampla vitória dos opositores peronistas.

O resultado ligou o alerta para as eleições deste mês, indicando que a oposição pode ganhar mais espaço no Congresso e complicar a agenda do governo Milei na segunda metade do mandato.

Citação ao Brasil

Na reunião com Javier Milei, Donald Trump, citou a conversa que teve com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva nas Nações Unidas.

Ao ser questionado por jornalistas sobre o motivo de apoiar a Argentina, Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam ajudar países da região, mas que decidiu fazê-lo por considerar importante para o continente.

Em seguida, Trump disse que países sul-americanos estão se aproximando dos Estados Unidos e citou o Brasil como exemplo. "E o Brasil, tive uma conversa muito boa com o presidente. Eu o encontrei nas Nações Unidas antes de subir para discursar", afirmou.

Trump também criticou o grupo dos BRICS, formado por países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente norte-americano afirmou que o bloco representa uma tentativa de enfraquecer o domínio do dólar no comércio global.

"Estão todos saindo dos BRICS. Era um ataque ao dólar. Eu disse: ‘querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos’. Eles disseram: ‘estamos fora dos BRICS’. E agora ninguém mais fala disso", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ajuda financeira brics Donald Trump Eleições Legislativas Javier Milei Relações EUA-Argentina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x