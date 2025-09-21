Milei busca apoio em reunião com Trump e Netanyahu

Javier Milei, presidente da Argentina - Foto: Luis Robayo | AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza, direita), se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), na terça-feira, 23, em Nova York. As informações são da agência Reuters.

Milei, que mantém uma política internacional alinhada com os EUA e com Israel, também deve se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (Likud, direita), à margem da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

De acordo com a Reuters, o presidente argentino declarou que o país vai abrir a embaixada em Jerusalém em 2026 como sinal de apoio a Israel. Milei também mostrou seu apoio a Trump, com quem já se encontrou desde que assumiu o cargo em 2023.

A Argentina, que mantém um acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), busca apoio para sua política econômica em um momento em que os mercados financeiros sofrem fortes tensões depois da derrota do partido governista nas eleições legislativas na província de Buenos Aires.

Ao reconhecer a derrota, Milei garantiu que não vai haver mudanças no rumo econômico do governo. Prometeu realizar uma análise interna sobre o desempenho de seu partido.

Além do presidente da Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, e o ministro da Economia, Luis Caputo, também vão participar de uma reunião com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, marcada para esta segunda-feira, 22.