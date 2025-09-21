João Fonseca fora da final da Laver Cup causa revolta de fãs

A decisão de não escalar o brasileiro João Fonseca para a rodada final da Laver Cup surpreendeu e irritou os fãs. O jovem, que teve uma estreia vitoriosa no torneio, não jogará os confrontos decisivos deste domingo. - Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O jovem brasileiro João Fonseca não vai disputar a rodada final da Laver Cup, marcada para este domingo. A divulgação dos jogadores escalados para o último dia do torneio ocorreu durante a madrugada e surpreendeu os torcedores brasileiros, que rapidamente expressaram sua insatisfação nas redes sociais oficiais da competição.

"Acabou o torneio sem Fonseca", escreveu um fã. "Sem Fonseca? Tá zoando", comentou outro. "Michelsen jogando 4 vezes e João que deu show não joga domingo?", reclamou mais um internauta.

João Fonseca começou a Laver Cup em grande estilo, conquistando a primeira vitória do Time Mundo ao vencer o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0 no primeiro dia de disputas. Ele descansou no segundo dia, período em que sua equipe virou o duelo e assumiu a vantagem por 7 a 3 na contagem de pontos. Na rodada final, cada partida valerá três pontos, aumentando a expectativa para os confrontos decisivos.

Havia especulação sobre a possibilidade de João enfrentar nomes de destaque, como Carlos Alcaraz ou Jabuk Mensik. O próprio brasileiro havia demonstrado antes do torneio interesse em enfrentar o atual número 1 do mundo.

Confira os duelos da rodada final da Laver Cup, com o primeiro jogo marcado para às 16h, horário de Brasília: