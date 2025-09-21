TÊNIS
João Fonseca fora da final da Laver Cup causa revolta de fãs
Ausência do brasileiro João Fonseca na escalação da rodada final da Laver Cup gera indignação nas redes sociais
Por Redação
O jovem brasileiro João Fonseca não vai disputar a rodada final da Laver Cup, marcada para este domingo. A divulgação dos jogadores escalados para o último dia do torneio ocorreu durante a madrugada e surpreendeu os torcedores brasileiros, que rapidamente expressaram sua insatisfação nas redes sociais oficiais da competição.
"Acabou o torneio sem Fonseca", escreveu um fã. "Sem Fonseca? Tá zoando", comentou outro. "Michelsen jogando 4 vezes e João que deu show não joga domingo?", reclamou mais um internauta.
João Fonseca começou a Laver Cup em grande estilo, conquistando a primeira vitória do Time Mundo ao vencer o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0 no primeiro dia de disputas. Ele descansou no segundo dia, período em que sua equipe virou o duelo e assumiu a vantagem por 7 a 3 na contagem de pontos. Na rodada final, cada partida valerá três pontos, aumentando a expectativa para os confrontos decisivos.
Havia especulação sobre a possibilidade de João enfrentar nomes de destaque, como Carlos Alcaraz ou Jabuk Mensik. O próprio brasileiro havia demonstrado antes do torneio interesse em enfrentar o atual número 1 do mundo.
Confira os duelos da rodada final da Laver Cup, com o primeiro jogo marcado para às 16h, horário de Brasília:
- Alcaraz/Ruud x Michelsen/Opelka
- Mensik x De Minaur
- Alcaraz x Cerundolo
- Zverev x Fritz
