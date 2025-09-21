Osvaldo desabafa e esclarece reação irritada após substituição no Vitória

O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Aos 25 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Dudu, o técnico Rodrigo Chagas promoveu mudanças no Vitória. O atacante Osvaldo foi substituído pelo volante Ronald, reforçando o meio-campo da equipe.

Ao deixar o gramado, o experiente jogador mostrou irritação e chegou a disparar: “jogador burro”. No entanto, Osvaldo deixou claro que a reação não tinha relação com o treinador e reiterou o respeito que sente por Chagas.

“Foi o momento ali da partida. Zero problema. Não foi chateado com o professor Rodrigo. Eu saí muito chateado com o momento, com a situação que tinha acontecido ali no jogo, principalmente porque eu estava me sentindo bem no jogo, por conta de uma expulsão logo em seguida. Você ter que sair realmente chateado foi mais nesse sentido, mas zero problema com o Rodrigo. Ele sabe do meu respeito com ele e foi mais ali mesmo a questão do momento do jogo e da substituição", garantiu.

O atacante também comentou sobre a partida e destacou que o time precisa seguir em frente, sem se prender aos erros.

“Hoje infelizmente a gente não conseguiu fazer o resultado, mas acho que até criamos algumas oportunidades que poderia ter caprichado um pouquinho para poder fazer os gols, mas agora é partir para a próxima, a gente não pode ficar lamentando também muito tempo".

Osvaldo critica arbitragem

Osvaldo ainda comentou sobre a expulsão do volante Dudu no duelo do Vitória, destacando uma situação inusitada envolvendo o árbitro Matheus Candançan. Segundo o jogador, o árbitro teria avisado ao time que Dudu seria expulso caso cometesse uma nova falta.

“A gente tinha alertado dentro do campo. O árbitro até avisou para a gente que na próxima expulsaria Dudu. É inadmissível, o árbitro dentro do jogo falar isso para a gente. Tentamos passar tranquilidade para ele ter a cabeça no lugar, porque já estava marcado com o árbitro”, afirmou Osvaldo em entrevista na zona mista.

Dudu recebeu o primeiro cartão amarelo nos primeiros segundos de jogo, após derrubar Lima e impedir um ataque promissor do adversário. Pouco depois, o volante cometeu nova falta em Canobbio, no campo de defesa do time carioca, e acabou sendo expulso com o segundo cartão amarelo.

“A meu ver o primeiro cartão foi justo por ter matado a jogada. Mas o segundo cartão foi um pouco duvidoso”, analisou Osvaldo, demonstrando sua visão sobre a arbitragem durante a partida.

Após o revés, o Vitória terá uma semana de treinos intensos para se preparar para o próximo confronto. O Leão enfrenta o Grêmio no domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.