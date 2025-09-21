Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VITÓRIA

Osvaldo desabafa e esclarece reação irritada após substituição no Vitória

Atacante do Vitória esclarece polêmica

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 12:05 h | Atualizada em 22/09/2025 - 10:33
O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito.
O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito. -

Aos 25 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Dudu, o técnico Rodrigo Chagas promoveu mudanças no Vitória. O atacante Osvaldo foi substituído pelo volante Ronald, reforçando o meio-campo da equipe.

Ao deixar o gramado, o experiente jogador mostrou irritação e chegou a disparar: “jogador burro”. No entanto, Osvaldo deixou claro que a reação não tinha relação com o treinador e reiterou o respeito que sente por Chagas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Foi o momento ali da partida. Zero problema. Não foi chateado com o professor Rodrigo. Eu saí muito chateado com o momento, com a situação que tinha acontecido ali no jogo, principalmente porque eu estava me sentindo bem no jogo, por conta de uma expulsão logo em seguida. Você ter que sair realmente chateado foi mais nesse sentido, mas zero problema com o Rodrigo. Ele sabe do meu respeito com ele e foi mais ali mesmo a questão do momento do jogo e da substituição", garantiu.

Leia Também:

Verstappen domina no Azerbaijão e soma 6ª vitória; Bortoleto é 11º
Ex-Vitória, Léo Condé diz que é difícil jogar contra o Bahia
Lucas Halter defende Dudu após expulsão no Vitória: "não vamos expor"

O atacante também comentou sobre a partida e destacou que o time precisa seguir em frente, sem se prender aos erros.

“Hoje infelizmente a gente não conseguiu fazer o resultado, mas acho que até criamos algumas oportunidades que poderia ter caprichado um pouquinho para poder fazer os gols, mas agora é partir para a próxima, a gente não pode ficar lamentando também muito tempo".

Osvaldo critica arbitragem

Osvaldo ainda comentou sobre a expulsão do volante Dudu no duelo do Vitória, destacando uma situação inusitada envolvendo o árbitro Matheus Candançan. Segundo o jogador, o árbitro teria avisado ao time que Dudu seria expulso caso cometesse uma nova falta.

“A gente tinha alertado dentro do campo. O árbitro até avisou para a gente que na próxima expulsaria Dudu. É inadmissível, o árbitro dentro do jogo falar isso para a gente. Tentamos passar tranquilidade para ele ter a cabeça no lugar, porque já estava marcado com o árbitro”, afirmou Osvaldo em entrevista na zona mista.

Dudu recebeu o primeiro cartão amarelo nos primeiros segundos de jogo, após derrubar Lima e impedir um ataque promissor do adversário. Pouco depois, o volante cometeu nova falta em Canobbio, no campo de defesa do time carioca, e acabou sendo expulso com o segundo cartão amarelo.

“A meu ver o primeiro cartão foi justo por ter matado a jogada. Mas o segundo cartão foi um pouco duvidoso”, analisou Osvaldo, demonstrando sua visão sobre a arbitragem durante a partida.

Após o revés, o Vitória terá uma semana de treinos intensos para se preparar para o próximo confronto. O Leão enfrenta o Grêmio no domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 Dudu Osvaldo rodrigo chagas série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

O atacante Osvaldo, do Vitória, se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua substituição na derrota contra o Fluminense. O jogador garantiu que sua irritação foi com o momento do jogo e não com o técnico Rodrigo Chagas, com quem mantém uma relação de respeito.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x