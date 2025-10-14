Trump relembra conversa com Lula na ONU ao lado de Milei

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante uma reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP

Em uma reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei, o mandatário dos EUA, Donald Trump, citou a conversa que teve com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva nas Assembleia das Organizações das Nações Unidas.

Milei está nos Estados Unidos para discutir uma ajuda financeira do governo Trump à Argentina. Durante um almoço com o presidente argentino, ao ser questionado por jornalistas sobre o motivo de apoiar a Argentina, Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam ajudar países da região, mas que decidiu fazê-lo por considerar importante para o continente.

"Se a Argentina for bem, outros vão seguir o exemplo. E muitos outros já estão seguindo", afirmou.

Em seguida, Trump disse que países sul-americanos estão se aproximando dos Estados Unidos e citou o Brasil como exemplo.

"E o Brasil, tive uma conversa muito boa com o presidente. Eu o encontrei nas Nações Unidas antes de subir para discursar", afirmou.

Trump também criticou o grupo dos BRICS, formado por países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente norte-americano afirmou que o bloco representa uma tentativa de enfraquecer o domínio do dólar no comércio global.

"Estão todos saindo dos BRICS. Era um ataque ao dólar. Eu disse: ‘querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos’. Eles disseram: ‘estamos fora dos BRICS’. E agora ninguém mais fala disso", afirmou.