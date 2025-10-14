POLÍTICA
Veja a lista de réus que podem ser condenados por espalhar fake news golpistas
Grupo teve o pedido de condenação solicitado pelo procurador-geral da República
O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, solicitou nesta terça-feira, 14, a condenação dos sete integrantes do chamado núcleo 4, apontados como responsáveis por disseminar desinformação ligada à tentativa de golpe de Estado.
Segundo a denúncia detalhada pelo STF, todos respondem pelos seguintes crimes:
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado
- Deterioração de patrimônio tombado
A denúncia foi dividida em núcleos. Neste grupo, os denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Segundo a PGR, essa ruptura seria essencial para provocar uma "instabilidade social" que abrisse espaço para a atuação de autoridades com o objetivo de tomar o poder e consumar um golpe de Estado.
"No caso dos réus ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023", disse Gonet.
"Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas quanto o processo eleitoral, quanto os poderes funcionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional", prosseguiu.
Ainda de acordo com o procurador-geral, a revolta popular verificada ao final tem relação de causa "com a trama gerada e insuflada pela ação deste grupo de acusados".
São réus do núcleo 4:
- Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
- Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal;
- Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
- Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;
- Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal;
- Reginaldo Abreu, coronel do Exército.
