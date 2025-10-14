Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Veja a lista de réus que podem ser condenados por espalhar fake news golpistas

Grupo teve o pedido de condenação solicitado pelo procurador-geral da República

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 15:11 h | Atualizada em 14/10/2025 - 16:44
Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional. -

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, solicitou nesta terça-feira, 14, a condenação dos sete integrantes do chamado núcleo 4, apontados como responsáveis por disseminar desinformação ligada à tentativa de golpe de Estado.

Leia Também:

Anitta pressiona Lula para indicar mulher ao STF e gera repercussão
Governo Lula pode cortar mais de R$ 7 bilhões em emendas para 2026
Motta celebra cessar-fogo em Gaza e defende paz sustentável

Segundo a denúncia detalhada pelo STF, todos respondem pelos seguintes crimes:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Tentativa de golpe de Estado
  • Participação em organização criminosa armada
  • Dano qualificado
  • Deterioração de patrimônio tombado

A denúncia foi dividida em núcleos. Neste grupo, os denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.

Segundo a PGR, essa ruptura seria essencial para provocar uma "instabilidade social" que abrisse espaço para a atuação de autoridades com o objetivo de tomar o poder e consumar um golpe de Estado.

"No caso dos réus ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023", disse Gonet.

"Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas quanto o processo eleitoral, quanto os poderes funcionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional", prosseguiu.

Ainda de acordo com o procurador-geral, a revolta popular verificada ao final tem relação de causa "com a trama gerada e insuflada pela ação deste grupo de acusados".

São réus do núcleo 4:

  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal;
  • Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Golpe de Estado Núcleo 4 PGR STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x