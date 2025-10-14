POLÍTICA
Anitta pressiona Lula para indicar mulher ao STF e gera repercussão
Cantora pede que presidente escolha mulher para vaga deixada por Barroso
Por Beatriz Santos
A cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para fazer um apelo direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu perfil no X (antigo Twitter), a artista pediu que Lula indique uma mulher para a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Em sua publicação, Anitta destacou a desigualdade histórica no STF: “Como cidadã gostaria de deixar pública minha torcida pra que seja uma mulher. Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas 3 mulheres e nenhuma negra.”
A cantora também divulgou um abaixo-assinado e uma carta aberta ao presidente, pedindo que ele escolha uma mulher “com trajetória sólida e compromisso com a democracia” para ocupar o cargo.
Sucessão de Barroso no STF
Barroso anunciou, na última quinta-feira, 9, sua aposentadoria antecipada, que se tornará efetiva em 18 de outubro. O magistrado, que poderia permanecer na Corte até 2033, quando completaria 75 anos, afirmou que "a vida é feita de ciclos" e antecipou sua saída. Até lá, ele continuará em atividade para resolver pendências do gabinete e deixar alguns votos prontos.
Com a aposentadoria de Barroso, surgem especulações sobre possíveis nomes para a vaga. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, é apontado como favorito. Outros cotados incluem o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado por Alexandre de Moraes.
Além disso, a sociedade civil e políticos têm pressionado Lula para indicar uma mulher. Entre os nomes cogitados estão a ministra do STJ Daniela Teixeira e a procuradora federal baiana Manuellita Hermes.
