POLÊMICA

Forças Armadas aplicam ação drástica a Virginia Fonseca

Virginia produziu provas contra ela mesma

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 10:38 h
Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Após ficar nos holofotes por causa do envolvimento com Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica. Ela será multada pela Marinha do Brasil após pilotar uma moto aquática sem possuir habilitação náutica e sem utilizar colete salva-vidas durante passeio na Costa Verde, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A ex-esposa do cantor Zé Felipe foi alvo de denúncias que chegaram à Capitania dos Portos de Itacuruçá na segunda-feira, 13.

A Marinha pontuou que Virginia estava acompanhada de amigas e dos filhos no momento do passeio, e o veículo transportava passageiros sem os equipamentos de segurança exigidos por lei.

Além disso, a moto aquática não apresentava identificação visual adequada, o que configura múltiplas infrações conforme a NORMAM-212/DPC e o Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA).

Assim como Virginia, a empresa proprietária da moto aquática também será autuada. A Marinha reforçou que a condução de embarcações exige habilitação válida, uso obrigatório de colete salva-vidas e respeito às normas de navegação, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança no mar.

Virginia produziu provas contra ela mesma ao publicar imagens dela e das amigas mostrando o passeio sem cumprimento das regras de segurança marítima.

