QUEM FOI?

Virginia Fonseca surpreende ao revelar quem lhe enviou flores

A famosa deu um fim ao mistério desta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/10/2025 - 22:08 h
A famosa publicou fotos com as flores
A famosa publicou fotos com as flores

Virginia Fonseca quebrou o silêncio e revelou o remetente do buquê de flores que recebeu nesta sexta-feira, 10. Em entrevista ao Portal LeoDias, a influenciadora contou que foi seu ex-affair, o jogador Vini Jr, quem enviou as rosas.

A loira ainda revelou que ficou feliz com a atitude do atleta em pedir desculpas publicamente. “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”, disse ela.

A famosa também não descartou uma possível reconciliação com o craque do Real Madrid. “A gente está… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, vamos ver. A questão agora é ele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E, se for pra ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, concluiu.

Vale lembrar que o romance dos dois terminou após Vini trocar mensagens íntimas com outras mulheres enquanto estava ficando com ela. Apesar de não terem nada sério, Virginia ficou incomodada com a atitude e deu um fim ao affair.

