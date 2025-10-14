Menu
ESPORTE E MÚSICA

Festival Pura Vida em Stella Maris divulga programação

Evento une música, esporte e música, com shows de 3030, Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/10/2025 - 12:09 h
Evento acontece no dia 15 de novembro
Evento acontece no dia 15 de novembro -

O verão vai dar as caras mais cedo em Stella Maris. No feriado de 15 de novembro, o Festival Pura Vida retorna ao Lôro, reunindo grandes nomes da música com atividades esportivas e experiências ao ar livre. Os ingressos estão à venda na TicketMaker.

O destaque da programação é o 3030, grupo de rap com raízes na Bahia, nascido em Arraial d’Ajuda, que apresenta o repertório leve e praiano que mistura rap e MPB.

Também se apresentam o grurpo Fragmentos de Samba, com o balanço do samba baiano, o Raults, que homenageia os 80 anos de Raul Seixas com versões em reggae dos clássicos do artista, e a DJ Gabi da Oxe, que comanda o som com uma seleção de ritmos brasileiros e clima de festa à beira-mar.

Além dos shows, o público poderá participar de aulas de yoga com a instrutora Thais Khoury, campeonatos de surf, altinha, futevôlei e oficinas esportivas, atividades que reforçam a proposta do evento de celebrar o movimento, a natureza e o bem-estar à beira-mar.

“Queremos que quem venha ao festival sinta a energia do Pura Vida, curta a música, participe das atividades e se conecte com o mar. Esse line-up traduz exatamente o espírito do evento: diversão, movimento e boas vibrações”, destaca Bruno Boscolo, sócio da Feed Hub Experience e idealizador do projeto.

Inspirado na expressão costarriquenha que representa leveza e conexão com a natureza, o Festival Pura Vida é um convite para celebrar o feriado com som, esporte e bem-estar do início ao fim.

O evento é uma realização do Lôro e da Feed Hub Experience, com apresentação da Corona e apoio do Governo do Estado da Bahia, via Fazcultura.

x