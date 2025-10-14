Vini Jr declara Virginia como sua melhor ficante após término polêmico

Vini Jr. e Virginia Fonseca se tornaram um dos casais mais comentados nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Em menos de uma semana, Vini Jr. e Virginia Fonseca se tornaram um dos casais mais comentados nas redes sociais em 2025. O affair, marcado por encontros públicos, crises de infidelidade e declarações emocionadas, chegou ao fim após supostas conversas íntimas do jogador com outra mulher virem à tona.

O atacante do Real Madrid compartilhou recentemente um vídeo com Virginia no TikTok, no qual internautas resgataram uma declaração em que ele afirma que a influenciadora seria superior às outras ficantes.

“Ela é a mais braba, né”, respondeu Vini Jr. a um comentário de uma seguidora sobre Virginia. A postagem, feita na segunda-feira, 6, foi a primeira e única vez que o casal apareceu junto nas redes.

Print do comentário no TikTok | Foto: Reprodução | Redes sociais

O término aconteceu no mesmo dia, depois que conversas de Vini com outra mulher foram divulgadas. Apesar do rompimento, Virginia considera dar uma segunda chance ao jogador, destacando que ele teve "atitude de homem" ao pedir desculpas publicamente.

Vini Jr. publicou uma declaração em seus stories na quarta-feira, 8, elogiando a influenciadora: "A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes [...] Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera".

Entenda a polêmica

Os prints das supostas conversas íntimas de Vini Jr. com Day foram divulgados pelo jornalista Léo Dias, mostrando que os dois estariam trocando mensagens e ligações há meses, inclusive após Virginia voltar de Madrid.

Após o término do affair, Virginia declarou que vai dar "tempo ao tempo" e minimizou os rumores. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, ela disse: "Olha, eu gosto de ser educada e é isso", e completou: "Acho que eu já estou acostumada [a estar no 'centro das fofocas'], todo dia é assim. Hoje é mais um dia e Deus está com a gente, vai ser incrível. Acabou [o affair]".

No último fim de semana, Virginia esteve no Santiago Bernabéu, em Madrid, para acompanhar a partida entre Real Madrid e Villarreal, publicando fotos com a camisa autografada de Vini Jr. Essa foi a terceira viagem dela ao local em apenas um mês, reforçando os rumores do romance, que começaram quando Virginia gravou vídeos dentro do closet do jogador.