Família de Preta Gil choca ao pedir valor alto de indenização a padre
Religioso ironizou fé em orixás durante missa transmitida ao vivo, e família da cantora decidiu processá-lo por danos morais
Por Beatriz Santos
Horas após a morte de Preta Gil, o padre Danilo César, da Paróquia São José, em Campina Grande (PB), fez comentários que geraram revolta.
Durante uma missa transmitida ao vivo no YouTube, no dia 20 de julho, o religioso debochou da fé de matriz africana seguida pela cantora e seus familiares.
“Deus sabe o que faz. Se for para morrer, vai morrer […] Qual o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. [Ele] fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás, que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, afirmou o padre. Após denúncia e abertura de inquérito, o vídeo foi retirado do ar.
As declarações motivaram Gilberto Gil e sua família a abrirem um processo de indenização por danos morais contra o padre. A ação foi movida na Paraíba e é assinada por Gilberto, sua esposa Flora Gil, os filhos Nara, Marília, Bela, Maria, Bem e José, além do neto Francisco, filho de Preta.
Segundo informações do colunista Lauro Jardim, a família pede uma indenização de R$ 370 mil pelos danos morais causados. No processo, os parentes afirmam que as palavras do padre extrapolaram o direito à liberdade de expressão, ferindo a imagem e a religiosidade da artista.
Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, vítima de câncer. A cantora estava em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.
