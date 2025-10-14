Família de Preta Gil choca ao pedir valor alto de indenização a padre

Declarações motivaram Gilberto Gil e sua família a abrirem um processo de indenização por danos morais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Horas após a morte de Preta Gil, o padre Danilo César, da Paróquia São José, em Campina Grande (PB), fez comentários que geraram revolta.



Durante uma missa transmitida ao vivo no YouTube, no dia 20 de julho, o religioso debochou da fé de matriz africana seguida pela cantora e seus familiares.

“Deus sabe o que faz. Se for para morrer, vai morrer […] Qual o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. [Ele] fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás, que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, afirmou o padre. Após denúncia e abertura de inquérito, o vídeo foi retirado do ar.



As declarações motivaram Gilberto Gil e sua família a abrirem um processo de indenização por danos morais contra o padre. A ação foi movida na Paraíba e é assinada por Gilberto, sua esposa Flora Gil, os filhos Nara, Marília, Bela, Maria, Bem e José, além do neto Francisco, filho de Preta.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, a família pede uma indenização de R$ 370 mil pelos danos morais causados. No processo, os parentes afirmam que as palavras do padre extrapolaram o direito à liberdade de expressão, ferindo a imagem e a religiosidade da artista.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, vítima de câncer. A cantora estava em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.