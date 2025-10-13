Curso oferece formação gratuita em audiovisual e música

Konrad Dantas, criador do KondZilla que ministrará o curso - Foto: Divulgação

Os fãs do mercado da música podem celebrar, pois o Instituto KondZilla está lançando, a partir do Escola de Criadores, o curso “Indústria da Música – Caminhos e desafios para quem cria na quebrada”, ministrado por Konrad Dantas, empresário, mobilizador social e criador do KondZilla, maior canal de música da América Latina.

Os temas das aulas estão divididos em sete módulos: DNA da Música, Construção do Artista, Evolução de Carreira, Sucesso do Artista, Brasil x Mundo, Gravadoras, Editoras e Streaming, e Marketing e Investimento.

A intenção principal é combinar teoria e prática por meio de cases que marcaram a indústria musical e audiovisual, incluindo projetos e parcerias com grandes marcas. “Queremos falar tanto com artistas iniciantes quanto quem já teve uma música estourada e busca se consolidar, donos de selo independentes, empresários que estão tentando dar visibilidade aos artistas da quebrada, os que já estão consolidados e até aqueles que desejam migrar para o audiovisual. A ideia é mostrar como conectar criatividade, negócios e marcas de forma estratégica”, disse Konrad.

O curso será realizado em uma plataforma gratuita e as vagas são limitadas. A inscrição pode ser feita através do site do Instituto KondZilla e os cursos já contam com mais de 2.500 inscritos de todo o Brasil.