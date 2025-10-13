João Gomes se emociona ao ver professora que o alfabetizou na plateia de show

O momento, registrado por fãs, viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

O cantor João Gomes viveu um dos momentos mais emocionantes de sua carreira durante um show beneficente em Petrolina (PE), nesse domingo, 12. Ao identificar na plateia a professora que o alfabetizou, o artista não conteve as lágrimas e fez um discurso comovente de gratidão, relembrando o impacto da educação em sua vida.

“Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, disse João, visivelmente emocionado. “Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava. Acho que ela lembrava de mim, mas nunca mais tinha mandado a mensagem. Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever.”

O momento, registrado por fãs e amplamente compartilhado nas redes sociais, aconteceu durante o projeto solidário Abrace um Denguinho, que arrecada fundos para o Hospital Dom Tomás, referência no tratamento de crianças com câncer em Petrolina. Segundo o cantor, a campanha já ultrapassou R$ 1 milhão em doações.



Na apresentação, o pernambucano ainda fez questão de doar R$ 50 mil à instituição e convidou o funkeiro MC Koringa a se juntar à causa. “Koringa, a festa aqui é das crianças em prol do Hospital do Câncer. Quanto é que você vai doar?”, perguntou João. “Você que decide”, respondeu o cantor carioca. “R$ 50 mil”, anunciou João, recebendo do público um uníssono “obrigado, Koringa!”.

Entre sucessos do projeto Pé de Serrita e faixas do álbum Dominguinho, indicado ao Grammy Latino 2025, João dedicou o show às crianças da cidade e reforçou uma mensagem inspiradora:

“Queria dizer pra toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. (...) Muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci.”

A ação beneficente também contou com o evento infantil “Bora Brincar Petrolina”, que ofereceu atividades gratuitas como futebol de sabão, pintura facial e teatro. As doações seguem abertas no site ingresso.tech/jgbeneficente ou via PIX (CNPJ 10.730.125/0004-73), em nome do Hospital Dom Tomás.

“Chegamos à marca de R$ 1 milhão em doações e o coração transborda de gratidão. Isso é o Abrace um Denguinho, é a força do Brasil unida por um propósito maior: fazer o bem. Muito obrigado!”, escreveu o cantor nas redes sociais.

Veja o vídeo do momento emocionante: