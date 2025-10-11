MÚSICA
Daniela Mercury e esposa defendem Lauana Prado de ataques homofóbicos
Sertaneja se tornou alvo nas redes sociais após publicação com a noiva
Por Victoria Isabel
Daniela Mercury prestou apoio a Lauana Prado e à noiva Tati Dias, após os ataques homofóbicos sofridos nas redes sociais. A sertaneja foi alvo de comentários ofensivos após publicar um vídeo romântico com a parceira.
Em seu Instagram, Daniela surgiu ao lado da esposa, a jornalista Malu Verçosa, e ambas condenaram os ataques sofridos pelas artistas.
“Vimos um vídeo lindo de Lauana com a noiva, uma demonstração de amor e carinho, e vimos que, para variar, ela foi vítima de um monte de comentários homofóbicos. Estamos aqui para prestar apoio e solidariedade, porque Lauana é uma pessoa maravilhosa, e elas formam um casal lindo”, disse Malu.
Daniela também pediu respeito e apoio à cantora. “É inaceitável qualquer tipo de crítica a Lauana e Tati. Temos que celebrar a vida delas, a alegria delas. Lauana é uma artista corajosa, que está transformando o mundo em um lugar mais amoroso e gentil. Vamos todos entrar nas redes dela e celebrar esse amor”, afirmou.
Nos comentários, Lauana agradeceu pelo apoio. "Lindaaas! Obrigada pelo carinho e pelas palavras. Que o amor continue sendo nossa maior forma de resistência e inspiração", postou.
