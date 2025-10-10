Menu
MÚSICA
AGORA NO BRASIL

O que é Tiny Desk? Conheça projeto musical que chegou ao Brasil

Estreia no Brasil contou com apresentação do cantor João Gomes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/10/2025 - 13:43 h
João Gomes no Tiny Desk
Chegou ao Brasil o Tiny Desk, o projeto musical que já recebeu estrelas e revelações do mundo da música. O cenário consiste em um escritório que, desde 2008, viraliza de tempos em tempos nas redes sociais.

O quadro original é da rádio NPR, organização que representa rádios públicas dos Estados Unidos, e ganhou uma versão brasileira realizada pela Anonymous Content Brazil, que licenciou a parceria junto ao YouTube Brasil.

Pelo Tiny Desk já passaram artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Justin Bieber, e outros artistas em ascensão como Chappell Roan, PinkPantheress e até nomes nacionais como Liniker, Seu Jorge e Milton Nascimento.

O espaço imita uma forma de escritório, onde os artistas cantam novas versões de hits conhecidos pelos fãs e público. No Brasil, as gravações acontecerão ao vivo no escritório do Google, em São Paulo.

Em agosto, o quadro passou por um momento crítico, deixando os espectadores preocupados com o fim do quadro por conta de um corte de gastos de cerca de R$ 1 bilhão pelo governo federal dos Estados Unidos.

Apesar da crise, o quadro seguiu e ganhou uma versão brasileira e a estreia contou com uma apresentação do cantor João Gomes, que mostrou ao público uma nova roupagem a sucessos como ‘Dengo’ e ‘Meu Pedaço de Pecado’, e outras músicas.

Assista ao programa:

x