Seu Jorge é o convidado do Conversa Brasileira na A TARDE FM
O cantor se apresentará na Arena A Tarde na próxima semana
Por Franciely Gomes
Seu Jorge já está se preparando para a apresentação na Arena A Tarde, com o show “Baile à la Baiana”, no dia 18 de outubro. O cantor é convidado da semana no Conversa Brasileira, na rádio A Tarde FM, neste domingo, 12.
O mais novo cidadão baiano baterá um papo descontraído com o apresentador Antonio Pitta e vai falar sobre sua forte ligação com a Bahia e seu novo trabalho, que conta com as participações de Magary Lord e Peu Meurray.
O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio. Já os ingressos para o show do artista estão à venda no site Meu Bilhete.
