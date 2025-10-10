Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONVIDADO DE HONRA

Seu Jorge é o convidado do Conversa Brasileira na A TARDE FM

O cantor se apresentará na Arena A Tarde na próxima semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/10/2025 - 14:31 h
O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa
O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa -

Seu Jorge já está se preparando para a apresentação na Arena A Tarde, com o show “Baile à la Baiana”, no dia 18 de outubro. O cantor é convidado da semana no Conversa Brasileira, na rádio A Tarde FM, neste domingo, 12.

O mais novo cidadão baiano baterá um papo descontraído com o apresentador Antonio Pitta e vai falar sobre sua forte ligação com a Bahia e seu novo trabalho, que conta com as participações de Magary Lord e Peu Meurray.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O que é Tiny Desk? Conheça projeto musical que chegou ao Brasil
Paquito volta aos palcos em Salvador com show intimista
Funkeira famosa surge aos prantos e desabafa sobre ataques racistas

O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio. Já os ingressos para o show do artista estão à venda no site Meu Bilhete.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm seu jorge

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O cantor falraá sobre diversos temas durante o programa
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x