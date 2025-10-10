Menu
MÚSICA
É A BAHIA

Márcio Victor grava reality com Xanddy e outros cantores do pagodão

Projeto celebra a força e diversidade da música baiana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/10/2025 - 18:23 h
Lambão Weekend
Lambão Weekend -

Durante três dias em Salvador, o “Lambão Weekend” proporcionou uma experiência inédita, misturando reality show e música baiana. Idealizado por Márcio Victor, líder do Psirico, o projeto reuniu artistas como Xanddy, O Kanalha, Igor Kannário, Edcity e GW, celebrando a força e diversidade do pagodão.

As gravações do audiovisual aconteceram em um hotel em Itapuã. Márcio Victor comentou sobre a emoção de participar do projeto: “Esse DVD reflete meu sentimento de que estamos fazendo história. Estou com um time grande, competente e tão louco quanto eu, que embarca nas minhas ideias.”

Entre os artistas e influenciadores presentes, O Kanalha e Edcity se uniram em uma das faixas, celebrando a força da mulher preta.

Peça “Eu Capitu” questiona machismo e muda obra de Machado de Assis
Exposição internacional em Salvador tem nomes baianos entre os artista
FENABA segue programação com show de Geraldo Azevedo nesta semana

“Foi lindo ver O Kanalha cantando e Edcity mostrando todo seu potencial vocal. Quando a percussão começou, me arrepiou. É um hino de orgulho e representatividade”, afirmou Márcio.

Lambão Weekend
Lambão Weekend | Foto: Divulgação| João Costa/Swell Filmes

O projeto também contou com a participação do Ilê Aiyê, Alder Samp’s, GW(referência no funk brasileiro), John do Saiddy Bamba, Allison Selakuatro, Bob na Voz e das cantoras Bia, A Braba e Felina, reforçando o empoderamento feminino e o elo do pagodão com a cultura brasileira.

“O Brasil está pedindo esse som, pedindo o pagode, e o Psirico segue sendo ponte entre gerações, estilos e territórios. Esse é o verdadeiro molho lambão”, resumiu Márcio Victor.

Lambão Weekend

O projeto representa uma metáfora criada por Márcio Victor, que ressalta a cultura africana e a fusão de ritmos em um único produto.

Lambão Weekend
Lambão Weekend | Foto: Divulgação| João Costa/Swell Filmes

“O molho lambão original é uma herança africana. Assim como ele mistura ingredientes – tomate, quiabo, camarão seco e jiló – nosso projeto mistura estilos, vozes e histórias. É o pagodão servido em um prato completo, com todos os sabores da Bahia. Em três dias, mostramos onde o pagode chegou: da favela para o mundo", explica.

  • Lambão Weekend
    Lambão Weekend |
  • Lambão Weekend
    Lambão Weekend |
  • Lambão Weekend
    Lambão Weekend |
  • Lambão Weekend
    Lambão Weekend |
Lambão Weekend Lambão Weekend Lambão Weekend Lambão Weekend

marcio victor pagodão Pagodão baiano

