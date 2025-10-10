Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW GRATUITO

FENABA segue programação com show de Geraldo Azevedo nesta semana

O Festival deve receber mais de 50 mil pessoas durante os quatro dias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/10/2025 - 13:30 h
O cantor é uam das atrações do Festival
O cantor é uam das atrações do Festival -

A segunda edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) está fazendo sucesso na Arena Fonte Nova. O evento, que possui quatro dias de duração, segue até o domingo, 12, com programação variada e shows de Mestrinho, Olodum, Geraldo Azevedo, Sued Nunes e Filhos de Jorge.

Sob o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival reúne mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros e municípios baianos. O evento ainda promete receber mais 50 mil pessoas ao longo dos dias.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A abertura, que aconteceu nesta quinta-feira, 9, contou com a participação de autoridades e artistas locais. Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior afirmou que o artesanato é um dos pilares da economia criativa da Bahia.

“Aqui celebramos a arte que nasce das mãos e carrega memória, história e geração de renda. O governador Jerônimo Rodrigues tem um olhar muito dedicado para esse setor, e estar aqui representando o Governo é reafirmar nosso compromisso com cada artesã e artesão que transforma sua identidade em trabalho e dignidade”, disse ele.

Leia Também:

Pelourinho recebe festival com show do Olodum e feijoada
Festival Capão In Blues 2025 revela atrações e acende contagem regressiva
Oh Polêmico comemora carreira com gravação de audiovisual em Salvador

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 10 de Outubro:

- Manhã:

08:30: Wellcome Coffee (Auditório)

09:00: Painel temático: Indicações Geográficas Valorização da produção artesanal e associativismo através das IGs (Auditório)

- Tarde:

12:00: Intervalo (Auditório)

13:00: Aberto ao Público (Feira)

14:00: VENDA DE ARTESANATO (Feira)

14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Palestra CORREIOS (Auditório)

- Noite:

17:30: Show: Laiô (Palco)

19:00: Show: Filhos de Jorge (Palco)

21:00: Show: Sertanília (Palco)

Sábado, 11 de Outubro:

- Manhã:

08:30: Wellcome Coffee (Auditório)

09:00: Painel: Letras e Ritmos - A sinfonia do artesanato da Bahia (Auditório)

- Tarde:

12:00: Intervalo (Auditório)

13:00: Aberto ao Público (Feira)

14:00: VENDA ARTESANATO (Feira)

14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Encontro de Crocheteiras (Auditório)

- Noite:

17:30: Show: Sued Nunes (Palco)

19:00: Show: Pedro Pondé (Palco)

20:30: Show: Geraldo Azevedo (Palco)

Domingo, 12 de Outubro:

- Manhã:

10:00: Aberto ao Público (Feira)

11:00: VENDA ARTESANATO (Feira)

11:00: Recreação SESC (Palco)

- Tarde:

12:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Show: Tio Paulinho (Palco)

- Noite:

18:00: Show: Olodum (Palco)

Observações:

- As Oficinas Teóricas e Oficinas Práticas ocorrem em diferentes níveis de qualificação (Nível 3, Nível 5, Nível 6), proporcionando aprendizado contínuo.

- A Venda de Artesanato e as Oficinas SESC são atividades contínuas e abertas ao público em diversos horários ao longo dos dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FENABA FENABA 2025 Geraldo Azevedo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor é uam das atrações do Festival
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O cantor é uam das atrações do Festival
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

O cantor é uam das atrações do Festival
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

O cantor é uam das atrações do Festival
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x