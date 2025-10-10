SHOW GRATUITO
FENABA segue programação com show de Geraldo Azevedo nesta semana
O Festival deve receber mais de 50 mil pessoas durante os quatro dias
Por Franciely Gomes
A segunda edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) está fazendo sucesso na Arena Fonte Nova. O evento, que possui quatro dias de duração, segue até o domingo, 12, com programação variada e shows de Mestrinho, Olodum, Geraldo Azevedo, Sued Nunes e Filhos de Jorge.
Sob o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival reúne mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros e municípios baianos. O evento ainda promete receber mais 50 mil pessoas ao longo dos dias.
A abertura, que aconteceu nesta quinta-feira, 9, contou com a participação de autoridades e artistas locais. Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior afirmou que o artesanato é um dos pilares da economia criativa da Bahia.
“Aqui celebramos a arte que nasce das mãos e carrega memória, história e geração de renda. O governador Jerônimo Rodrigues tem um olhar muito dedicado para esse setor, e estar aqui representando o Governo é reafirmar nosso compromisso com cada artesã e artesão que transforma sua identidade em trabalho e dignidade”, disse ele.
Confira a programação completa:
Sexta-feira, 10 de Outubro:
- Manhã:
08:30: Wellcome Coffee (Auditório)
09:00: Painel temático: Indicações Geográficas Valorização da produção artesanal e associativismo através das IGs (Auditório)
- Tarde:
12:00: Intervalo (Auditório)
13:00: Aberto ao Público (Feira)
14:00: VENDA DE ARTESANATO (Feira)
14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16:00: Palestra CORREIOS (Auditório)
- Noite:
17:30: Show: Laiô (Palco)
19:00: Show: Filhos de Jorge (Palco)
21:00: Show: Sertanília (Palco)
Sábado, 11 de Outubro:
- Manhã:
08:30: Wellcome Coffee (Auditório)
09:00: Painel: Letras e Ritmos - A sinfonia do artesanato da Bahia (Auditório)
- Tarde:
12:00: Intervalo (Auditório)
13:00: Aberto ao Público (Feira)
14:00: VENDA ARTESANATO (Feira)
14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16:00: Encontro de Crocheteiras (Auditório)
- Noite:
17:30: Show: Sued Nunes (Palco)
19:00: Show: Pedro Pondé (Palco)
20:30: Show: Geraldo Azevedo (Palco)
Domingo, 12 de Outubro:
- Manhã:
10:00: Aberto ao Público (Feira)
11:00: VENDA ARTESANATO (Feira)
11:00: Recreação SESC (Palco)
- Tarde:
12:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16:00: Show: Tio Paulinho (Palco)
- Noite:
18:00: Show: Olodum (Palco)
Observações:
- As Oficinas Teóricas e Oficinas Práticas ocorrem em diferentes níveis de qualificação (Nível 3, Nível 5, Nível 6), proporcionando aprendizado contínuo.
- A Venda de Artesanato e as Oficinas SESC são atividades contínuas e abertas ao público em diversos horários ao longo dos dias.
