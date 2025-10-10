FENABA segue programação com show de Geraldo Azevedo nesta semana

O cantor é uam das atrações do Festival - Foto: Thiago Lemos

A segunda edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) está fazendo sucesso na Arena Fonte Nova. O evento, que possui quatro dias de duração, segue até o domingo, 12, com programação variada e shows de Mestrinho, Olodum, Geraldo Azevedo, Sued Nunes e Filhos de Jorge.

Sob o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival reúne mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros e municípios baianos. O evento ainda promete receber mais 50 mil pessoas ao longo dos dias.

A abertura, que aconteceu nesta quinta-feira, 9, contou com a participação de autoridades e artistas locais. Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior afirmou que o artesanato é um dos pilares da economia criativa da Bahia.

“Aqui celebramos a arte que nasce das mãos e carrega memória, história e geração de renda. O governador Jerônimo Rodrigues tem um olhar muito dedicado para esse setor, e estar aqui representando o Governo é reafirmar nosso compromisso com cada artesã e artesão que transforma sua identidade em trabalho e dignidade”, disse ele.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 10 de Outubro:

- Manhã:

08:30: Wellcome Coffee (Auditório)

09:00: Painel temático: Indicações Geográficas Valorização da produção artesanal e associativismo através das IGs (Auditório)

- Tarde:

12:00: Intervalo (Auditório)

13:00: Aberto ao Público (Feira)

14:00: VENDA DE ARTESANATO (Feira)

14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Palestra CORREIOS (Auditório)

- Noite:

17:30: Show: Laiô (Palco)

19:00: Show: Filhos de Jorge (Palco)

21:00: Show: Sertanília (Palco)

Sábado, 11 de Outubro:

- Manhã:

08:30: Wellcome Coffee (Auditório)

09:00: Painel: Letras e Ritmos - A sinfonia do artesanato da Bahia (Auditório)

- Tarde:

12:00: Intervalo (Auditório)

13:00: Aberto ao Público (Feira)

14:00: VENDA ARTESANATO (Feira)

14:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Encontro de Crocheteiras (Auditório)

- Noite:

17:30: Show: Sued Nunes (Palco)

19:00: Show: Pedro Pondé (Palco)

20:30: Show: Geraldo Azevedo (Palco)

Domingo, 12 de Outubro:

- Manhã:

10:00: Aberto ao Público (Feira)

11:00: VENDA ARTESANATO (Feira)

11:00: Recreação SESC (Palco)

- Tarde:

12:00: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14:00: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16:00: Show: Tio Paulinho (Palco)

- Noite:

18:00: Show: Olodum (Palco)

Observações:

- As Oficinas Teóricas e Oficinas Práticas ocorrem em diferentes níveis de qualificação (Nível 3, Nível 5, Nível 6), proporcionando aprendizado contínuo.

- A Venda de Artesanato e as Oficinas SESC são atividades contínuas e abertas ao público em diversos horários ao longo dos dias.