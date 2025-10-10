Festival Capão In Blues 2025 revela atrações e acende contagem regressiva

O evento terá entrada gratuita - Foto: Renan Heinz e Moana Ambrozi

A trilha sonora começa a ser desenhada, preparando o público para sentir a energia do festival antes mesmo do primeiro acorde. De 20 a 22 de novembro, durante o feriado da Consciência Negra, o Vale do Capão volta a pulsar com o Capão in Blues, agora em três noites e com entrada gratuita. Após o sucesso da estreia, o evento amplia em 50% sua estrutura e a programação, reafirmando-se como um dos maiores encontros de blues do Brasil.

Mais que um festival, o Capão in Blues se consolida como um movimento cultural que celebra a música, valoriza a natureza e fortalece o vínculo entre arte, comunidade e turismo sustentável. O público já pode se preparar para uma viagem sonora que vai do Recôncavo Baiano ao Mississippi, passando pela Polônia, pelos Estados Unidos, por Pernambuco, Minas Gerais e pela própria Chapada Diamantina, em uma fusão vibrante de estilos, sotaques e histórias.

A curadoria de Eric Assmar conecta tradição e contemporaneidade, reunindo artistas que traduzem o blues como uma linguagem universal de resistência e emoção. Entre os nomes confirmados estão Rosa Marya Colin (MG) com Jefferson Gonçalves (RJ), lendas do blues brasileiro; a americana JJ Thames (EUA), que mistura soul, gospel e R&B; o encontro entre Armandinho Macedo e Eric Assmar (BA), celebrando a guitarra; Júlio Caldas com Lia Chaves (BA), unindo técnica e raízes baianas; Kasia Miernik (POL) & Cris Ferreira Trio (RS), em uma ponte entre Europa e Brasil; Alma Thomas (EUA) & Uptown Band (PE), com a força da cena pernambucana; Luiz Carlini & Tutti Frutti (SP), ícones do rock e do blues; além da jovem Cacá Magalhães (BA) e da chapadense Calu Manhães & Candombá Blues Dab (BA), que abrem o festival em sintonia com a alma da Chapada.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – Blues em múltiplas vozes

QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

Calu Manhães & Candombá Blues Dab (BA)

A multiartista chapadense Calu Manhães abre a segunda edição do Capão in Blues com um show inédito, acompanhada pelo grupo Candombá Blues Dab (CBD), formado por Brian Duhay (voz e guitarra), Alex Kobs (bateria) e Cássio Nobre (baixo). O repertório conecta o cancioneiro popular brasileiro às vertentes do blues, em um diálogo entre raiz e modernidade.

Alma Thomas (EUA) & Uptown Band (PE)

Radicada no Brasil, Alma Thomas retorna ao festival após brilhar na estreia do projeto. A artista sobe ao palco acompanhada pela pernambucana Uptown Band, liderada por Giovanni Papaleo e Adriana Papaleo. Com mais de 25 anos de estrada, a banda é referência nacional e foi eleita Melhor Banda de Blues do Brasil pelo Prêmio Profissionais da Música (2018).

Cantora Alma Thomas, dos Estados Unidos. | Foto: Divulgação

Rosa Marya Colin (MG) com participação de Jefferson Gonçalves (RJ)

Encerrando a noite, a icônica Rosa Marya Colin celebra o blues em sua forma mais pura, acompanhada pelo gaitista Jefferson Gonçalves. Prestes a completar 80 anos, Rosa apresenta um show poderoso, repleto de sucessos e clássicos interpretados com alma e autenticidade.

Cantora Rosa Marya Colin, de Minas Gerais | Foto: Divulgação

SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO

Cacá Magalhães (BA)

A jovem revelação baiana Cacá Magalhães abre a segunda noite do festival. Conhecida desde os 12 anos por suas interpretações marcantes que viralizaram nas redes, Cacá hoje, aos 19, apresenta seu primeiro álbum solo, “Só Sinto” (Sony Music), em um show que combina maturidade e frescor.

Kasia Miernik (POL) & Cris Ferreira Trio (RS)

Diretamente da Polônia, Kasia Miernik traz ao Capão sua voz potente e refinada, acompanhada do Cris Ferreira Trio, liderado pelo guitarrista gaúcho Cris Ferreira. O encontro mistura a elegância europeia e a tradição do blues brasileiro em um espetáculo de pura sintonia e improviso.

Luiz Carlini & Tutti Frutti (SP)

Encerrando a sexta, o lendário Luiz Carlini, guitarrista histórico da Rita Lee & Tutti Frutti, celebra os 50 anos do álbum “Fruto Proibido” em um show que revisita o rock brasileiro e suas conexões com o blues. É uma viagem pela história da guitarra nacional, com energia e virtuosismo.

Cantor Luiz Carlini e banda Tutti Frutti, de São Paulo | Foto: Tokio Marine

SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO

Júlio Caldas (BA) convida Lia Chaves (BA)

O guitarrista e compositor Júlio Caldas abre a última noite do festival com um show que une técnica e emoção, transitando entre o blues, o folk e o rock. No palco, ele recebe Lia Chaves, cantora e compositora veterana da cena baiana, que apresenta canções do álbum “Lie Obá – A Mulher Blues”, dirigido por Júlio.

JJ Thames (EUA)

Na sequência, a americana JJ Thames traz ao Capão o poder e a sofisticação de sua voz, acompanhada por músicos da cena paulistana. Dona de um timbre marcante e presença arrebatadora, JJ combina soul, gospel e R&B em um espetáculo de força e emoção.

Cantora JJ Thames, dos Estados Unidos | Foto: Divulgação

Armandinho Macedo & Eric Assmar (BA)

Fechando com chave de ouro, o encontro entre Armandinho Macedo e Eric Assmar promete uma celebração à guitarra brasileira. A dupla apresenta o novo álbum “Assmar & Osmar”, lançado em agosto, que mistura blues, rock e frevo em arranjos virtuosos e cheios de energia.

Cantores Armandinho Macedo e Eric Assmar, da Bahia | Foto: Sidnei Florêncio

SOBRE A 2ª EDIÇÃO DO CAPÃO IN BLUES

Idealizado por Ildázio Tavares Jr. e José Alves Costa, o Capão in Blues consolida-se como uma realização anual que vai além da música e se firma como uma experiência transformadora. A edição de 2025 potencializa a geração de renda, a movimentação da cadeia produtiva local e o protagonismo da comunidade, transformando o Vale do Capão em um polo de cultura, arte e desenvolvimento sustentável. A arquitetura de Heráclito Arandas (GMF Arquitetos) integra o palco à paisagem do Vale, criando um ambiente que harmoniza música, natureza e público.

O festival tem organização e coordenação do Grupo A TARDE, A TARDE FM e Viramundo Produções, produção executiva da Trevo Produções, apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, e patrocínio da Dax Oil e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Capão in Blues – onde música, cultura e natureza se encontram para celebrar a vida.

SERVIÇO

CAPÃO IN BLUES 2025

Quando: de 20 a 22 de novembro

Local: Vale do Capão, Chapada Diamantina, Bahia

Organização e Coordenação: Grupo A TARDE, A TARDE FM e Viramundo Produções

Produção Executiva: Trevo Produções

Apoio: Prefeitura de Palmeiras e Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

Patrocínio: Dax Oil e Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.