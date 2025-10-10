Pelourinho recebe festival com show do Olodum e feijoada

Legado de Alaíde do Feijão inspira festival com Olodum - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Em memória ao legado da cozinheira baiana e líder comunitária Alaíde do Feijão, o Pelourinho recebe, a partir das 13h neste sábado, 11, a primeira edição do Festival AfroRaízes, na Praça das Artes.

O evento, que celebra a cultura afro-brasileira, oferece shows, gastronomia e feira de afroempreendedorismo. Os ingressos podem ser obtidos através do Sympla e custam R$ 100 (meia), R$ 120 + 1 kg de alimento não perecível (meia-social) e R$ 200 (inteira).

Idealizado pela administradora e neta de Alaíde, Taíse Santos, o festival surge com a intenção de manter a herança cultural deixada por sua avó. A cozinheira, que morreu em 2022, aos 74 anos, em decorrência da COVID-19, era conhecida internacionalmente por seus dotes culinários.

Inclusive, recebe o apelido de “Alaíde do Feijão” em razão do sucesso de sua feijoada, que, na década de 1990, era vendida em um tabuleiro localizado em frente ao Elevador Lacerda.

Alaíde do Feijão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ainda, na mesma década, Alaíde inaugurou seu próprio restaurante no Pelourinho. O local era um ponto de encontro entre lideranças políticas do movimento negro e organizadores de blocos afros do carnaval. Para Santos, a realização do festival tem a ver com a sua função social como mulher negra.

“É uma honra manter viva a história de minha avó. Embora ela não tivesse formação, foi empreendedora e uma liderança negra que abriu caminhos. Dar continuidade a essa história é também reafirmar o poder e a resistência das mulheres negras que vieram antes de nós”, afirma Taíse.

O Festival AfroRaízes, segundo a idealizadora, tem a intenção de fortalecer o afroempreendedorismo e movimentar a economia criativa local. O evento acontece com o objetivo de valorizar a cultura negra, fomentar a produção artística independente e preservar o legado de mulheres que foram referência na história da cidade. Além de contribuir para a revitalização do restaurante Alaíde do Feijão e criação do Instituto Alaíde do Feijão, espaço de formação para a juventude negra.

Os alimentos obtidos na compra de ingresso serão doados a uma organização sem fins lucrativos. O acesso ao evento será permitido apenas com a camisa oficial, que deve ser retirada no ponto de venda localizado no Shopping Center Lapa.

Programação

O festival começa com um cortejo que parte da Rua Alaíde do Feijão em direção à Praça das Artes. Embora os horários das atrações ainda não tenham sido divulgados, o público poderá acompanhar shows e apresentações de Alvorada, Bambeia, Gal do Beco, Juliana Ribeiro, Projeto Coração de Mãe e Aloísio Menezes, além do Coletivo de Mulheres Artistas com o espetáculo Afetos Poéticos.

A programação também inclui o tributo Olodum Convida, com Tonho Matéria, uma homenagem a Alaíde do Feijão com exibição de documentário sobre sua trajetória e carreira. Em seguida, acontece o show do Ilê Aiyê. Mais informações podem ser obtidas por meio do perfil do Instagram @afroraizesalaide.

As bandas que compõem a agenda cultural do evento tem a ver, de acordo com Taíse, com a relação de proximidade que sua avó mantinha com os grupos.

“Participar do evento é muito mais que cantar ou tocar: é sentir, viver e honrar nossa história. Cada batida do tambor, cada canto, cada aroma da culinária reverbera dentro da gente a força da nossa ancestralidade e nos conecta às gerações que vieram antes de nós”, declara Valter Ouro, vocalista do Ilê Ayê.

O festival também oferece uma feira de afroempreendedorismo, reunindo gastronomia, moda, arte e iniciativas de impacto social. Durante a programação, será distribuída uma feijoada assinada pelo restaurante Alaíde do Feijão.

Festival AfroRaízes – Alaíde do Feijão / Com Ilê Aiyê, Olodum, Filhos de Gandhy, A Mulherada, Tributo ao Samba / Amanhã, a partir das 13h / Praça das Artes (Pelourinho) / Camisa: a partir de R$ 100 / Venda e retirada das camisas: Shopping Center Lapa – Piso L2 ou pelo Sympla

