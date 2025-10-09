AGENDA CULTURAL
Open Air Brasil, Dia das Crianças e mais: o que fazer em Salvador
Cidade se transforma em um polo de entretenimento e lazer neste fim de semana
Entre cinemas, shows e diversas manifestações culturais, Salvador se transforma em um verdadeiro palco de entretenimento neste fim de semana, com programação para todas as idades.
Com muita música, espetáculos e samba, a cidade oferece opções para todos os gostos. Além disso, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, chega ao fim nesta semana, encerrando com uma sessão especial dedicada ao Dia das Crianças, no domingo,12.
Ainda sem planos para o fim de semana? O Portal A TARDE separou os melhores eventos da cidade para você aproveitar. Confira a lista completa!
🍿OPEN AIR BRASIL
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Pecadores'
- Data: 07 de outubro
- Horário: 18h30
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Batalha Após a Outra'
- Data: 08 de outubro
- Horário: 18h30
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Ó Paí, Ó'
- Data: 09 de outubro
- Horário: 18h30
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda'
- Data: 10 de outubro
- Horário: 18h30
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Como Treinar o Seu Dragão'
- Data: 11 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
⏭️Open Air Brasil- Sessão 'A Pequena Sereia (live-action)'
- Data: 12 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
- Ingressos: R$60
- Venda: Sympla
🎶MÚSICA
⏭️II Festival Nacional de Artesanato na Bahia
- Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.
- Data: 9 a 12 de outubro
- Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Vibe do Reinaldinho – Bons Tempos
- Data: 12 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Sunset Music- R. Araújo Bastos, 3 - Pituaçu, Salvador - BA, 41740-200 - Orla de Pituaçu, Salvador
- Ingressos: R$40
- Venda: TicketMaker
⏭️Roda de Samba do Grupo Botequim - 19 anos
- Data: 10 de outubro
- Horário: 21h
- Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo
- Ingressos: Gratuito
⏭️ FESTA FLAGRA
- Data:10 de outubro
- Horário: 22h
- Local: SAN Boate, Salvador
- Ingressos: R$30 (Pista) | R$ 70 (Camarote Open Bar)
- Venda: Ingresse
⏭️JAM no MAM
- Data: 11 de outubro
- Horário: 18h
- Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)
- Ingressos: R$5,00 e R$ 40,00
- Venda: Ingresse
⏭️Manifesto-SSA
- Data: 11 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Largo dos Aflitos - Centro, Salvador - BA, 40301-155, Brasil
- Ingressos: R$80
- Venda: ShotGun
⏭️OSBAcuri - Pedro e o Lobo
- Data: 12 de outubro
- Horário: 11h30
- Local: Teatro Solar Boa Vista De Brotas, Salvador - BA
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ FELA DAY SALVADOR - UM BAILE AFROBEAT
- Data: 11 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Largo Quincas Berro D'água - Pelourinho
- Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
- Venda: Sympla
🎭TEATRO
⏭️Espetáculo “Eu Capitu”
- Data: 10 a 12 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Jorge Amado – Salvador
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Laborioso Contato: Um palhaço anuncia o fim do mundo
- Data: 11 a 12 de Outubro
- Horário: 17h
- Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️ESPETÁCULO "SERTÃOZINHO"
- Data: 11 a 12 de Outubro
- Horário:16h
- Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo 'Isso Não É Uma Obra'
- Data: 10 de Outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
➡️OUTROS
⏭️ 4ª edição do Movimento Irun
- Data: 26 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Lançamento do site NÃO LEIA!
- Data: 10 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Centro Cultural Que Ladeira é Essa? — Sala de Artes Zero7
- Ingressos: Gratuito
🍭ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS
Com a chegada do Dia das Crianças, a capital baiana se ilumina com opções de lazer para as crianças e suas famílias.
Entre shows, brincadeiras, espetáculos teatrais, oficinas e muito mais, o Portal A TARDE selecionou os eventos mais empolgantes do mês para os soteropolitanos. Explore a programação completa!
