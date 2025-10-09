Open Air Brasil, Dia das Crianças e mais: o que fazer em Salvador

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana - Foto: Divulgação

Entre cinemas, shows e diversas manifestações culturais, Salvador se transforma em um verdadeiro palco de entretenimento neste fim de semana, com programação para todas as idades.

Com muita música, espetáculos e samba, a cidade oferece opções para todos os gostos. Além disso, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, chega ao fim nesta semana, encerrando com uma sessão especial dedicada ao Dia das Crianças, no domingo,12.

Ainda sem planos para o fim de semana? O Portal A TARDE separou os melhores eventos da cidade para você aproveitar. Confira a lista completa!

🍿OPEN AIR BRASIL

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Pecadores'

Data: 07 de outubro

07 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos: R$60

R$60 Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Batalha Após a Outra'

Data: 08 de outubro

08 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos: R$60

R$60 Venda : Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Ó Paí, Ó'

Data: 09 de outubro

09 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos: R$60

R$60 Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda'

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos: R$60

R$60 Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Como Treinar o Seu Dragão'

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 16h

16h Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos: R$60

R$60 Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'A Pequena Sereia (live-action)'

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 16h

16h Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA

Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA Ingressos : R$60

: R$60 Venda: Sympla

🎶MÚSICA

⏭️ II Festival Nacional de Artesanato na Bahia

Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.

Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais. Data: 9 a 12 de outubro

9 a 12 de outubro Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA

Arena Fonte Nova – Salvador/BA Ingressos: Gratuito

⏭️ Vibe do Reinaldinho – Bons Tempos

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 14h

14h Local: Sunset Music- R. Araújo Bastos, 3 - Pituaçu, Salvador - BA, 41740-200 - Orla de Pituaçu, Salvador

Ingressos: R$40

R$40 Venda: TicketMaker

⏭️Roda de Samba do Grupo Botequim - 19 anos

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 21h

21h Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo

Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: Gratuito

⏭️ FESTA FLAGRA

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 22h

22h Local: SAN Boate, Salvador

SAN Boate, Salvador Ingressos: R$30 (Pista) | R$ 70 (Camarote Open Bar)

R$30 (Pista) | R$ 70 (Camarote Open Bar) Venda: Ingresse

⏭️JAM no MAM

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 18h

18h Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)

Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n) Ingressos: R$5,00 e R$ 40,00

R$5,00 e R$ 40,00 Venda: Ingresse

⏭️Manifesto-SSA

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 16h

16h Local: Largo dos Aflitos - Centro, Salvador - BA, 40301-155, Brasil

Largo dos Aflitos - Centro, Salvador - BA, 40301-155, Brasil Ingressos: R$80

R$80 Venda: ShotGun

⏭️ OSBAcuri - Pedro e o Lobo

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 11h30

11h30 Local: Teatro Solar Boa Vista De Brotas, Salvador - BA

Teatro Solar Boa Vista De Brotas, Salvador - BA Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️ FELA DAY SALVADOR - UM BAILE AFROBEAT

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 20h

20h Local: Largo Quincas Berro D'água - Pelourinho

Largo Quincas Berro D'água - Pelourinho Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

R$60 (inteira) e R$30 (meia) Venda: Sympla

🎭TEATRO

⏭️Espetáculo “Eu Capitu”

Data: 10 a 12 de outubro

10 a 12 de outubro Horário : 20h

: 20h Local: Teatro Jorge Amado – Salvador

Teatro Jorge Amado – Salvador Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️Laborioso Contato: Um palhaço anuncia o fim do mundo

Data: 11 a 12 de Outubro

11 a 12 de Outubro Horário: 17h

17h Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia

Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

R$40 (inteira) e R$20 (meia) Venda: Sympla

⏭️ ESPETÁCULO "SERTÃOZINHO"

Data: 11 a 12 de Outubro

11 a 12 de Outubro Horário: 16h

16h Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia

Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo 'Isso Não É Uma Obra'

Data: 10 de Outubro

10 de Outubro Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia

Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

➡️OUTROS

⏭️ 4ª edição do Movimento Irun

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 14h

14h Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador

Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador Ingressos: Gratuito

⏭️ Lançamento do site NÃO LEIA!

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 19h

19h Local: Centro Cultural Que Ladeira é Essa? — Sala de Artes Zero7

Centro Cultural Que Ladeira é Essa? — Sala de Artes Zero7 Ingressos: Gratuito

🍭ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

Com a chegada do Dia das Crianças, a capital baiana se ilumina com opções de lazer para as crianças e suas famílias.

Entre shows, brincadeiras, espetáculos teatrais, oficinas e muito mais, o Portal A TARDE selecionou os eventos mais empolgantes do mês para os soteropolitanos. Explore a programação completa!