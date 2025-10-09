Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGENDA CULTURAL

Open Air Brasil, Dia das Crianças e mais: o que fazer em Salvador

Cidade se transforma em um polo de entretenimento e lazer neste fim de semana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/10/2025 - 9:03 h | Atualizada em 09/10/2025 - 12:50
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana -

Entre cinemas, shows e diversas manifestações culturais, Salvador se transforma em um verdadeiro palco de entretenimento neste fim de semana, com programação para todas as idades.

Com muita música, espetáculos e samba, a cidade oferece opções para todos os gostos. Além disso, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, chega ao fim nesta semana, encerrando com uma sessão especial dedicada ao Dia das Crianças, no domingo,12.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda sem planos para o fim de semana? O Portal A TARDE separou os melhores eventos da cidade para você aproveitar. Confira a lista completa!

Leia Também:

Baco Exu do Blues marca presença em desfile em Paris
A Tarde Play mostra como foram as audições de 'Gal, o Musical' em Salvador
Conflito de Gaza chega a Salvador com espetáculo inédito

🍿OPEN AIR BRASIL

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana | Foto: Divulgação

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Pecadores'

  • Data: 07 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Batalha Após a Outra'

  • Data: 08 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Ó Paí, Ó'

  • Data: 09 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda'

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'Como Treinar o Seu Dragão'

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil- Sessão 'A Pequena Sereia (live-action)'

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Centro de Convenções Salvador – Salvador/ BA
  • Ingressos: R$60
  • Venda: Sympla

🎶MÚSICA

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana | Foto: Divulgação| Caio Lirio

⏭️II Festival Nacional de Artesanato na Bahia

  • Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.
  • Data: 9 a 12 de outubro
  • Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Vibe do Reinaldinho – Bons Tempos

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Sunset Music- R. Araújo Bastos, 3 - Pituaçu, Salvador - BA, 41740-200 - Orla de Pituaçu, Salvador
  • Ingressos: R$40
  • Venda: TicketMaker

⏭️Roda de Samba do Grupo Botequim - 19 anos

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 21h
  • Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ FESTA FLAGRA

  • Data:10 de outubro
  • Horário: 22h
  • Local: SAN Boate, Salvador
  • Ingressos: R$30 (Pista) | R$ 70 (Camarote Open Bar)
  • Venda: Ingresse

⏭️JAM no MAM

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)
  • Ingressos: R$5,00 e R$ 40,00
  • Venda: Ingresse

⏭️Manifesto-SSA

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Largo dos Aflitos - Centro, Salvador - BA, 40301-155, Brasil
  • Ingressos: R$80
  • Venda: ShotGun

⏭️OSBAcuri - Pedro e o Lobo

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 11h30
  • Local: Teatro Solar Boa Vista De Brotas, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ FELA DAY SALVADOR - UM BAILE AFROBEAT

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Largo Quincas Berro D'água - Pelourinho
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

🎭TEATRO

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana | Foto: Divulgação

⏭️Espetáculo “Eu Capitu”

  • Data: 10 a 12 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Jorge Amado – Salvador
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Laborioso Contato: Um palhaço anuncia o fim do mundo

  • Data: 11 a 12 de Outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ESPETÁCULO "SERTÃOZINHO"

  • Data: 11 a 12 de Outubro
  • Horário:16h
  • Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo 'Isso Não É Uma Obra'

  • Data: 10 de Outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

➡️OUTROS

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana | Foto: Divulgação

⏭️ 4ª edição do Movimento Irun

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Casa de Castro Alves – Centro Histórico de Salvador
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Lançamento do site NÃO LEIA!

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro Cultural Que Ladeira é Essa? — Sala de Artes Zero7
  • Ingressos: Gratuito

🍭ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

Tio Paulinho
Tio Paulinho | Foto: Divulgação

Com a chegada do Dia das Crianças, a capital baiana se ilumina com opções de lazer para as crianças e suas famílias.

Entre shows, brincadeiras, espetáculos teatrais, oficinas e muito mais, o Portal A TARDE selecionou os eventos mais empolgantes do mês para os soteropolitanos. Explore a programação completa!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agenda cultural agenda cultural Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Cidade se ilumina de possibilidades neste fim de semana
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x