Baco Exu do Blues marca presença em desfile em Paris

O cantor, compositor e artista Baco Exu do Blues desembarcou na França para acompanhar de perto um dos eventos mais aguardados do calendário fashion internacional: a Paris Fashion Week.

A convite de uma marca de vestuário, Baco assistiu da primeira fila ao desfile da coleção Spring-Summer 2026, apresentada nesta semana, em Paris.

Intitulada "The Locker Room", a nova coleção foi assinada por Pelagia Kolotouros, diretora criativa da Lacoste, e representa a quarta temporada da estilista à frente da maison.

A apresentação transformou o histórico Hall Eiffel, no Lycée Carnot, em um ambiente imersivo que remete a um vestiário, uma alusão direta à herança esportiva que está no DNA da marca fundada por René Lacoste.

Sentado ao lado de grandes nomes do mundo da moda e do entretenimento internacional, Baco chamou atenção ao vestir um look alinhado às tendências globais.

“Muito bom poder ver de perto as novidades mundiais da moda , num lugar como Paris. Gosto sempre de estar conectado às tendências e uma viagem como essa me faz voltar cheio de referências”, disse o músico.