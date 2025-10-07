A Tarde Play mostra como foram as audições de 'Gal, o Musical' em Salvador

Atores participam de audição para o espetáculo - Foto: Kelvin Klay/AG. ATARDE

O talento e a emoção tomaram conta das audições de “Gal, o Musical”, espetáculo que promete homenagear uma das vozes mais marcantes da música brasileira. A equipe do A Tarde Play acompanhou de perto as audições do espetáculo e mostra momentos de tensão, preparação, emoção e arte dos candidatos que disputam papéis principais em uma montagem nacional muito aguardada.

Seleção acirrada e promessa de talento

Mais de 190 artistas se inscreveram nos testes que misturam canto e atuação. Desses, apenas 60 chegaram à fase presencial, realizada em Salvador. É nessa etapa que diretores e equipe buscam intérpretes capazes de viver Gal Costa — além de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia — com sensibilidade e técnica.

Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia | Foto: Kelvin Klay/AG. ATARDE

Time criativo por trás do musical

O espetáculo foi idealizado por Marília Toledo, que assina o texto em parceria com Emilio Boechat. Ela também divide a direção com Kleber Montanheiro. Já a direção musical é assinada por Daniel Rocha. Juntos, eles prometem entregar uma produção que dialogue com o legado de Gal, mantendo o frescor e a identidade artística da cantora.

Expectativa e emoção nas cenas do vídeo

No vídeo dos bastidores, vemos candidatos ensaiando, reagindo a orientações e compartilhando momentos de nervosismo e cumplicidade. A escolha de uma nova voz para interpretar Gal Costa envolve não só o talento vocal, em si, mas também a imersão do ator na memória de uma das maiores artistas da cultura musical brasileira.

O que vem por aí

Previsto para estrear em 2026, “Gal, o Musical” chega com a ambição de emocionar plateias Brasil afora e resgatar a trajetória de Gal Costa, que morreu em 2022. uma das vozes mais marcante' da MPB.

Confira o vídeo na íntegra