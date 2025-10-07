CULTURA & MÚSICA
A Tarde Play mostra como foram as audições de 'Gal, o Musical' em Salvador
Mais de 190 artistas se inscreveram nos testes que vão escolher os intérpretes de Gal e dos ícones da MPB
Por Gustavo Castelucci
O talento e a emoção tomaram conta das audições de “Gal, o Musical”, espetáculo que promete homenagear uma das vozes mais marcantes da música brasileira. A equipe do A Tarde Play acompanhou de perto as audições do espetáculo e mostra momentos de tensão, preparação, emoção e arte dos candidatos que disputam papéis principais em uma montagem nacional muito aguardada.
Seleção acirrada e promessa de talento
Mais de 190 artistas se inscreveram nos testes que misturam canto e atuação. Desses, apenas 60 chegaram à fase presencial, realizada em Salvador. É nessa etapa que diretores e equipe buscam intérpretes capazes de viver Gal Costa — além de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia — com sensibilidade e técnica.
Time criativo por trás do musical
O espetáculo foi idealizado por Marília Toledo, que assina o texto em parceria com Emilio Boechat. Ela também divide a direção com Kleber Montanheiro. Já a direção musical é assinada por Daniel Rocha. Juntos, eles prometem entregar uma produção que dialogue com o legado de Gal, mantendo o frescor e a identidade artística da cantora.
Expectativa e emoção nas cenas do vídeo
No vídeo dos bastidores, vemos candidatos ensaiando, reagindo a orientações e compartilhando momentos de nervosismo e cumplicidade. A escolha de uma nova voz para interpretar Gal Costa envolve não só o talento vocal, em si, mas também a imersão do ator na memória de uma das maiores artistas da cultura musical brasileira.
O que vem por aí
Previsto para estrear em 2026, “Gal, o Musical” chega com a ambição de emocionar plateias Brasil afora e resgatar a trajetória de Gal Costa, que morreu em 2022. uma das vozes mais marcante' da MPB.
Confira o vídeo na íntegra
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes