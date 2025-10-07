Conflito de Gaza chega a Salvador com espetáculo inédito

Novo espetáculo vai estrear em breve - Foto: Divulgação

O espetáculo ‘Cartas de Gaza’, que faz parte do projeto ‘1, 2, 3, Salve Todos!’, vai estrear em Salvador em novembro no Teatro Molière, na Aliança Francesa, localizada na Ladeira da Barra, em Salvador, e vai ficar em cartaz nos dias 7, 14, 21 e 28.

Com direção de Sergio Farias e texto de Camilo Fróes, o espetáculo mescla textos de documentos e depoimentos reais com cenas criadas a partir de pesquisas e percepções sobre os acontecimentos recentes na Palestina.

A montagem é do Grupo TECA Teatro, em parceria com o Grupo interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade (GIPE-CIT), da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (ETUFBA).

A peça terá curta temporada e ocupará as sextas-feiras de novembro do Teatro Molière, sempre às 19h30. Os ingressos, que custam R$40 (inteira) e R$20 (meia), estarão disponíveis na bilheteria do teatro uma hora antes das apresentações e na plataforma Sympla.

O espetáculo

Cartas de Gaza se apoia principalmente no artigo ‘As arabs see the Jews’ (Como os árabes veem os judeus, em tradução livre), escrito pelo Rei Abdullah, da Jordânia, em 1947; no livro ‘Sumud em tempos de genocídio’, lançado em 2024 pela psiquiatra palestina Samah Jabr, e em trechos dos Monólogos de Gaza, cartas escritas em 2010 por adolescentes que integravam o grupo Ashtar Theatre Palestine.

Além de ter como referência o noticiário atual e os diversos relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU). O resultado é uma colagem de cenas e reflexões sobre o arcabouço ideológico que torna possível o que acontece hoje em Gaza.

O elenco é composto por participantes de uma oficina de teatro realizada na UFBA e ministrada pelo diretor Sérgio Farias, pesquisador do GIPE-CIT, integrantes do Grupo TECA e atores convidados.

1, 2, 3, Salve Todos!

O projeto ‘1, 2, 3, Salve Todos!’ reúne três montagens teatrais com gestão do Grupo TECA e participação colaborativa de diversos artistas. Os espetáculos têm em comum apresentar textos voltados para a juventude ou tendo ela como tema. Cartas de Gaza é o terceiro da fila, que já contou com ‘Ensinando a Transgredir e A Revolta dos Pinguins’ ou ‘A cartilha do mal educado’.