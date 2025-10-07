Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças

Tio Paulinho é uma das atrações dos eventos para o Dia das Crianças - Foto: Divulgação| Valter

Outubro chegou, e com ele a expectativa por uma das datas mais queridas do ano: o Dia das Crianças. A capital baiana está cheia de programação para quem quer celebrar em família. A data vai ser celebrada no próximo domingo, 12.

Entre sessões de cinema, apresentações artísticas, música, brincadeiras e shows infantis, gratuitos ou pagos, a cidade oferece uma diversidade de atividades para encantar crianças e adultos neste mês especial.

Ainda não sabe onde levar os pequenos para se divertir? O Portal A TARDE reuniu os melhores eventos com programação infantil para você aproveitar. Confira a lista e prepare-se para dias cheios de diversão!

Eventos gratuitos

⏭️Projeto “Elevando potências, cultura, periferia e arte-educação”

Data: 6 a 11 de outubro

6 a 11 de outubro Horário: 17h

17h Local: Teatro E² - Rua Adilson Leite 39E, Alto do Cabrito - Subúrbio Ferroviário de Salvador

Teatro E² - Rua Adilson Leite 39E, Alto do Cabrito - Subúrbio Ferroviário de Salvador Ingressos: Gratuito

⏭️Feira Sororidade

Data: 08 e 21 de outubro

08 e 21 de outubro Horário: 8h

8h Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio

Ingressos: Gratuito

⏭️ Viver Salvador – Dia das Crianças

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 8h

8h Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio

Ingressos: Gratuito

⏭️Show comemorativo 15 anos do Canela Fina

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 11h

11h Local: Cineteatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 E - Federação, Salvador - BA

Cineteatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 E - Federação, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

⏭️ II Festival Nacional de Artesanato na Bahia

Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.

Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais. Data: 9 a 12 de outubro

9 a 12 de outubro Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA

Arena Fonte Nova – Salvador/BA Ingressos: Gratuito

⏭️ Dia das Crianças no Parque Shopping Bahia

Data: 11 e 12 de outubro

11 e 12 de outubro Horário: 16h às 18h

16h às 18h Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas Ingressos: Gratuito

⏭️ ESPETÁCULO: O MENINO MAIS BONITO QUE A NOITE

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 11h

11h Local: Mercado Municipal de Cajazeiras - Teatro Boca de Brasa, Salvador - BA

Mercado Municipal de Cajazeiras - Teatro Boca de Brasa, Salvador - BA Ingressos: R$5 (estudante) e R$ 10 (adulto)

R$5 (estudante) e R$ 10 (adulto) Venda: Sympla

⏭️ Sussuarana Kids

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 13h

13h Local: Final de linha de Nova Sussuarana, Salvador

Final de linha de Nova Sussuarana, Salvador Programação: Brincadeiras, pintura, torneio de futebol e atividades recreativas e culturais para crianças

Brincadeiras, pintura, torneio de futebol e atividades recreativas e culturais para crianças Ingresso: Gratuito

⏭️ Mês das Crianças Salvador Norte

Data: 10, 11 e 12 de outubro

10, 11 e 12 de outubro Horário : 15h

: 15h Local: Salvador Norte Shopping

Salvador Norte Shopping Ingressos: Gratuito

⏭️ Semana da Criança

Data: 07 a 11 de outubro

07 a 11 de outubro Horário : 14h

: 14h Local: Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris

Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris Ingressos: Gratuito

⏭️ Playgrude

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 16h

16h Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador

Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador Ingressos: Gratuito

Gratuito Programação: Espetáculo interativo com música, teatro e dança; participação de Marcela Bellas, Arthur Luz, Jell Oliveira e Deco Almeida

⏭️ Shopping da Bahia- Dia das Crianças

Data: Durante todo o mês de outubro de 2025

Durante todo o mês de outubro de 2025 Local: Shopping da Bahia, Salvador

Shopping da Bahia, Salvador Ingressos : Gratuito e pago

: Gratuito e pago Atrações: Peppa Pig – A Festa, Vila Trampolim Park, Playland,Parquinho SDB – Bosque Encantado e entre outros.

⏭️ Viver Salvador Comércio – Especial Dia das Crianças

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 08h às 17h

08h às 17h Local: Bairro do Comércio, Salvador (Praça Maria Felipa, Polo de Economia Criativa Doca 1 – Av. França, Rua da Bélgica, Rua da Grécia, Avenida Estados Unidos, Cidade da Música da Bahia, Pátio do Arquivo Público, Casa das Histórias)

Bairro do Comércio, Salvador (Praça Maria Felipa, Polo de Economia Criativa Doca 1 – Av. França, Rua da Bélgica, Rua da Grécia, Avenida Estados Unidos, Cidade da Música da Bahia, Pátio do Arquivo Público, Casa das Histórias) Ingressos: Gratuito

⏭️ Festa do Dia das Crianças

Atrações: Brinquedos infláveis, futebol de salão, brincadeiras, concursos, distribuição de lanches e mais de 500 brinquedos (bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos)

Brinquedos infláveis, futebol de salão, brincadeiras, concursos, distribuição de lanches e mais de 500 brinquedos (bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos) Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 8h

8h Local: Largo da Saúde – Salvador/BA

Largo da Saúde – Salvador/BA Ingressos: Gratuito

Eventos pagos

Além das atrações gratuitas, Salvador conta com diversas opções pagas para garantir diversão para toda a família.

⏭️ OSBAcuri - PEDRO E O LOBO

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 10h e 11h30

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Eng. Velho de Brotas)

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️Parque DPA - Detetives do Prédio Azul

Data: 01 a 19 de outubro

01 a 19 de outubro Horário: De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h

De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h Local: Shopping Bela Vista| Praça Central – Piso L1

Shopping Bela Vista| Ingressos: R$ 60 (até 40 minutos), R$ 70 (de 41 a 80 minutos), R$ 80 (de 81 a 120 minutos) e R$ 90 (de 121 a 160 minutos)

⏭️Meet & Greet com Bolofofos

Data: 12 a 26 de outubro

12 a 26 de outubro Horário: 15h

15h Local: Shopping Paralela

Shopping Paralela Ingressos: R$ 40 (segunda a quinta-feira) e R$ 50 (sexta a domingo)

⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

Data: 10 a 8 de outubro

10 a 8 de outubro Horário: 16h20

16h20 Local: Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia

Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 30

R$ 30 Venda: Sympla

⏭️ 14ª edição do Festival Vilerê – Teatro Vila Velha

Data: 11 a 19 de outubro

11 a 19 de outubro Horário: 17h

17h Local : Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória, Salvador – BA)

: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória, Salvador – BA) Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) Venda: Sympla ou na bilheteria do Museu de Arte da Bahia

⏭️Open Air Brasil

Data: 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de outubro

Horário: 16h

Local: Centro de Convenções de Salvador

Ingressos: Esgotados

⏭️Festival Ler e Brincar

Data: 09, 10 e 11 de outubro

Horário: a partir das 9h

Local: Biblioteca Central do Estado

Ingressos: De graça

⏭️Espetáculo Teatral “Os Saltimbancos”

Data: 12 de Outubro

Horário: 11H

Local: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, CEP: 41830-001, Salvador/BA)

Ingressos: R$40,00(meia) e R$80,00 (inteira)

Venda: Sympla

⏭️Shopping Barra- Dia das crianças

Atrações: Festival da Primavera de Ginástica Rítmica, Planeta Imaginário, Bambuzal Festas e Parques, Mini Cars, entre outros.

Data: 10 a 12 de outubro

Local: Shopping Barra

Horário: 12h às 20h

⏭️Bailinho na Casa do Carnaval

Data: 12 de Outubro

Horário: 14H

⏭️“Amados Animais” e “Amada Gincana” na Casa do Rio Vermelho Data: 12 de Outubro

Horário: 10H e 15H

⏭️ “Caça ao Tesouro” e Música Viva – Show de Talentos Ibeji na Cidade da Música da Bahia

Data: 12 de Outubro

Horário: 11H e 15H

⏭️Casa das Histórias de Salvador

Data: 8, 10, 11 e 12 de Outubro

Horário: 14H

⏭️Mediador Mirim no Memorial 2 de Julho

Data: 12 de Outubro

Horário: 15H

⏭️Espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana e Carybé das Artes

Data: 12 de Outubro

Horário: 14H

⏭️Espetáculo “Sertãozinho” na Caixa Cultural Salvador