Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças
Salvador oferece uma diversidade de atividades para encantar crianças e adultos
Outubro chegou, e com ele a expectativa por uma das datas mais queridas do ano: o Dia das Crianças. A capital baiana está cheia de programação para quem quer celebrar em família. A data vai ser celebrada no próximo domingo, 12.
Entre sessões de cinema, apresentações artísticas, música, brincadeiras e shows infantis, gratuitos ou pagos, a cidade oferece uma diversidade de atividades para encantar crianças e adultos neste mês especial.
Ainda não sabe onde levar os pequenos para se divertir? O Portal A TARDE reuniu os melhores eventos com programação infantil para você aproveitar. Confira a lista e prepare-se para dias cheios de diversão!
Eventos gratuitos
⏭️Projeto “Elevando potências, cultura, periferia e arte-educação”
- Data: 6 a 11 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Teatro E² - Rua Adilson Leite 39E, Alto do Cabrito - Subúrbio Ferroviário de Salvador
- Ingressos: Gratuito
⏭️Feira Sororidade
- Data: 08 e 21 de outubro
- Horário: 8h
- Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Viver Salvador – Dia das Crianças
- Data: 12 de outubro
- Horário: 8h
- Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio
- Ingressos: Gratuito
⏭️Show comemorativo 15 anos do Canela Fina
- Data: 12 de outubro
- Horário: 11h
- Local: Cineteatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 E - Federação, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️II Festival Nacional de Artesanato na Bahia
- Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.
- Data: 9 a 12 de outubro
- Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Dia das Crianças no Parque Shopping Bahia
- Data: 11 e 12 de outubro
- Horário: 16h às 18h
- Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas
- Ingressos: Gratuito
⏭️ ESPETÁCULO: O MENINO MAIS BONITO QUE A NOITE
- Data: 12 de outubro
- Horário: 11h
- Local: Mercado Municipal de Cajazeiras - Teatro Boca de Brasa, Salvador - BA
- Ingressos: R$5 (estudante) e R$ 10 (adulto)
- Venda: Sympla
⏭️Sussuarana Kids
- Data: 12 de outubro
- Horário: 13h
- Local: Final de linha de Nova Sussuarana, Salvador
- Programação: Brincadeiras, pintura, torneio de futebol e atividades recreativas e culturais para crianças
- Ingresso: Gratuito
⏭️Mês das Crianças Salvador Norte
- Data: 10, 11 e 12 de outubro
- Horário: 15h
- Local: Salvador Norte Shopping
- Ingressos: Gratuito
⏭️Semana da Criança
- Data: 07 a 11 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris
- Ingressos: Gratuito
⏭️Playgrude
- Data: 12 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador
- Ingressos: Gratuito
- Programação: Espetáculo interativo com música, teatro e dança; participação de Marcela Bellas, Arthur Luz, Jell Oliveira e Deco Almeida
⏭️Shopping da Bahia- Dia das Crianças
- Data: Durante todo o mês de outubro de 2025
- Local: Shopping da Bahia, Salvador
- Ingressos: Gratuito e pago
- Atrações: Peppa Pig – A Festa, Vila Trampolim Park, Playland,Parquinho SDB – Bosque Encantado e entre outros.
⏭️Viver Salvador Comércio – Especial Dia das Crianças
- Data: 12 de outubro
- Horário: 08h às 17h
- Local: Bairro do Comércio, Salvador (Praça Maria Felipa, Polo de Economia Criativa Doca 1 – Av. França, Rua da Bélgica, Rua da Grécia, Avenida Estados Unidos, Cidade da Música da Bahia, Pátio do Arquivo Público, Casa das Histórias)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Festa do Dia das Crianças
- Atrações: Brinquedos infláveis, futebol de salão, brincadeiras, concursos, distribuição de lanches e mais de 500 brinquedos (bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos)
- Data: 12 de outubro
- Horário: 8h
- Local: Largo da Saúde – Salvador/BA
- Ingressos: Gratuito
Eventos pagos
Além das atrações gratuitas, Salvador conta com diversas opções pagas para garantir diversão para toda a família.
⏭️ OSBAcuri - PEDRO E O LOBO
- Data: 12 de outubro
- Horário: 10h e 11h30
- Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Eng. Velho de Brotas)
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Parque DPA - Detetives do Prédio Azul
- Data: 01 a 19 de outubro
- Horário: De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h
- Local: Shopping Bela Vista| Praça Central – Piso L1
- Ingressos: R$ 60 (até 40 minutos), R$ 70 (de 41 a 80 minutos), R$ 80 (de 81 a 120 minutos) e R$ 90 (de 121 a 160 minutos)
⏭️Meet & Greet com Bolofofos
- Data: 12 a 26 de outubro
- Horário: 15h
- Local: Shopping Paralela
- Ingressos: R$ 40 (segunda a quinta-feira) e R$ 50 (sexta a domingo)
⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL
- Data: 10 a 8 de outubro
- Horário: 16h20
- Local: Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 30
- Venda: Sympla
⏭️14ª edição do Festival Vilerê – Teatro Vila Velha
- Data: 11 a 19 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória, Salvador – BA)
- Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
- Venda: Sympla ou na bilheteria do Museu de Arte da Bahia
⏭️Open Air Brasil
- Data: 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Centro de Convenções de Salvador
- Ingressos: Esgotados
⏭️Festival Ler e Brincar
- Data: 09, 10 e 11 de outubro
- Horário: a partir das 9h
- Local: Biblioteca Central do Estado
- Ingressos: De graça
⏭️Espetáculo Teatral “Os Saltimbancos”
- Data: 12 de Outubro
- Horário: 11H
- Local: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, CEP: 41830-001, Salvador/BA)
- Ingressos: R$40,00(meia) e R$80,00 (inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Shopping Barra- Dia das crianças
- Atrações: Festival da Primavera de Ginástica Rítmica, Planeta Imaginário, Bambuzal Festas e Parques, Mini Cars, entre outros.
- Data: 10 a 12 de outubro
- Local: Shopping Barra
- Horário: 12h às 20h
⏭️Bailinho na Casa do Carnaval
- Data: 12 de Outubro
- Horário: 14H
⏭️“Amados Animais” e “Amada Gincana” na Casa do Rio Vermelho
⏭️ “Caça ao Tesouro” e Música Viva – Show de Talentos Ibeji na Cidade da Música da Bahia
- Data: 12 de Outubro
- Horário: 11H e 15H
⏭️Casa das Histórias de Salvador
- Data: 8, 10, 11 e 12 de Outubro
- Horário: 14H
⏭️Mediador Mirim no Memorial 2 de Julho
- Data: 12 de Outubro
- Horário: 15H
⏭️Espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana e Carybé das Artes
- Data: 12 de Outubro
- Horário: 14H
⏭️Espetáculo “Sertãozinho” na Caixa Cultural Salvador
- Data: 11 e 12 de Outubro
- Horário: 16H às 18H
