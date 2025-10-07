Menu
HOME > CULTURA
AGENDINHA

Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças

Salvador oferece uma diversidade de atividades para encantar crianças e adultos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/10/2025 - 9:49 h | Atualizada em 09/10/2025 - 14:28
Tio Paulinho é uma das atrações dos eventos para o Dia das Crianças
Tio Paulinho é uma das atrações dos eventos para o Dia das Crianças -

Outubro chegou, e com ele a expectativa por uma das datas mais queridas do ano: o Dia das Crianças. A capital baiana está cheia de programação para quem quer celebrar em família. A data vai ser celebrada no próximo domingo, 12.

Entre sessões de cinema, apresentações artísticas, música, brincadeiras e shows infantis, gratuitos ou pagos, a cidade oferece uma diversidade de atividades para encantar crianças e adultos neste mês especial.

Ainda não sabe onde levar os pequenos para se divertir? O Portal A TARDE reuniu os melhores eventos com programação infantil para você aproveitar. Confira a lista e prepare-se para dias cheios de diversão!

Eventos gratuitos

Imagem ilustrativa da imagem Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças
| Foto: Divulgação| Karoline Cardoso

⏭️Projeto “Elevando potências, cultura, periferia e arte-educação”

  • Data: 6 a 11 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro E² - Rua Adilson Leite 39E, Alto do Cabrito - Subúrbio Ferroviário de Salvador
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Feira Sororidade

  • Data: 08 e 21 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Viver Salvador – Dia das Crianças

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Doca 1 - Avenida da França, S/N Comércio
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Show comemorativo 15 anos do Canela Fina

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Cineteatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 E - Federação, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️II Festival Nacional de Artesanato na Bahia

  • Atrações Musicais: Olodum, Mestrinho, Geraldo Azevedo, Sued Nunes, Filhos de Jorge, Tio Paulinho e muito mais.
  • Data: 9 a 12 de outubro
  • Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ Dia das Crianças no Parque Shopping Bahia

  • Data: 11 e 12 de outubro
  • Horário: 16h às 18h
  • Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ ESPETÁCULO: O MENINO MAIS BONITO QUE A NOITE

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Mercado Municipal de Cajazeiras - Teatro Boca de Brasa, Salvador - BA
  • Ingressos: R$5 (estudante) e R$ 10 (adulto)
  • Venda: Sympla

⏭️Sussuarana Kids

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 13h
  • Local: Final de linha de Nova Sussuarana, Salvador
  • Programação: Brincadeiras, pintura, torneio de futebol e atividades recreativas e culturais para crianças
  • Ingresso: Gratuito

⏭️Mês das Crianças Salvador Norte

  • Data: 10, 11 e 12 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Salvador Norte Shopping
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Semana da Criança

  • Data: 07 a 11 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Playgrude

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador
  • Ingressos: Gratuito
  • Programação: Espetáculo interativo com música, teatro e dança; participação de Marcela Bellas, Arthur Luz, Jell Oliveira e Deco Almeida

⏭️Shopping da Bahia- Dia das Crianças

  • Data: Durante todo o mês de outubro de 2025
  • Local: Shopping da Bahia, Salvador
  • Ingressos: Gratuito e pago
  • Atrações: Peppa Pig – A Festa, Vila Trampolim Park, Playland,Parquinho SDB – Bosque Encantado e entre outros.

⏭️Viver Salvador Comércio – Especial Dia das Crianças

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 08h às 17h
  • Local: Bairro do Comércio, Salvador (Praça Maria Felipa, Polo de Economia Criativa Doca 1 – Av. França, Rua da Bélgica, Rua da Grécia, Avenida Estados Unidos, Cidade da Música da Bahia, Pátio do Arquivo Público, Casa das Histórias)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Festa do Dia das Crianças

  • Atrações: Brinquedos infláveis, futebol de salão, brincadeiras, concursos, distribuição de lanches e mais de 500 brinquedos (bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos)
  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Largo da Saúde – Salvador/BA
  • Ingressos: Gratuito

Eventos pagos

Além das atrações gratuitas, Salvador conta com diversas opções pagas para garantir diversão para toda a família.

Imagem ilustrativa da imagem Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças
| Foto: Divulgação

⏭️ OSBAcuri - PEDRO E O LOBO

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 10h e 11h30
  • Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Eng. Velho de Brotas)
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Parque DPA - Detetives do Prédio Azul

  • Data: 01 a 19 de outubro
  • Horário: De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h
  • Local: Shopping Bela Vista| Praça Central – Piso L1
  • Ingressos: R$ 60 (até 40 minutos), R$ 70 (de 41 a 80 minutos), R$ 80 (de 81 a 120 minutos) e R$ 90 (de 121 a 160 minutos)

⏭️Meet & Greet com Bolofofos

  • Data: 12 a 26 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Shopping Paralela
  • Ingressos: R$ 40 (segunda a quinta-feira) e R$ 50 (sexta a domingo)

⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

  • Data: 10 a 8 de outubro
  • Horário: 16h20
  • Local: Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$ 30
  • Venda: Sympla

⏭️14ª edição do Festival Vilerê – Teatro Vila Velha

  • Data: 11 a 19 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória, Salvador – BA)
  • Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
  • Venda: Sympla ou na bilheteria do Museu de Arte da Bahia

⏭️Open Air Brasil

  • Data: 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Centro de Convenções de Salvador
  • Ingressos: Esgotados

⏭️Festival Ler e Brincar

  • Data: 09, 10 e 11 de outubro
  • Horário: a partir das 9h
  • Local: Biblioteca Central do Estado
  • Ingressos: De graça

⏭️Espetáculo Teatral “Os Saltimbancos”

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 11H
  • Local: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, CEP: 41830-001, Salvador/BA)
  • Ingressos: R$40,00(meia) e R$80,00 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Shopping Barra- Dia das crianças

  • Atrações: Festival da Primavera de Ginástica Rítmica, Planeta Imaginário, Bambuzal Festas e Parques, Mini Cars, entre outros.
  • Data: 10 a 12 de outubro
  • Local: Shopping Barra
  • Horário: 12h às 20h

⏭️Bailinho na Casa do Carnaval

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 14H

⏭️“Amados Animais” e “Amada Gincana” na Casa do Rio Vermelho

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 10H e 15H

⏭️ “Caça ao Tesouro” e Música Viva – Show de Talentos Ibeji na Cidade da Música da Bahia

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 11H e 15H

⏭️Casa das Histórias de Salvador

  • Data: 8, 10, 11 e 12 de Outubro
  • Horário: 14H

⏭️Mediador Mirim no Memorial 2 de Julho

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 15H

⏭️Espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana e Carybé das Artes

  • Data: 12 de Outubro
  • Horário: 14H

⏭️Espetáculo “Sertãozinho” na Caixa Cultural Salvador

  • Data: 11 e 12 de Outubro
  • Horário: 16H às 18H

