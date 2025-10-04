Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Orquestra Sinfônica da Bahia leva apresentação especial para Feira de Santana

Princesinha do Sertão recebe noite sinfônica inesquecível com a música de Richard Wagner

Kenna Martins

Por Kenna Martins

04/10/2025 - 9:05 h
Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres
Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres -

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) abre sua programação de outubro com uma apresentação especial no teatro do Centro de Convenções da cidade de Feira de Santana. O concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres e traz um repertório inteiramente dedicado ao compositor alemão Richard Wagner (1813–1883). Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O público feirense terá a oportunidade de vivenciar a grandiosidade da música de Wagner, um dos mais influentes nomes do romantismo europeu, conhecido por obras de forte carga dramática e inovações musicais que atravessam os séculos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o maestro Carlos Prazeres, Wagner é um divisor de águas na história da música:

“Wagner foi um dos grandes revolucionários da história da música. Eu o colocaria entre os maiores compositores, ao lado de Bach, Beethoven, Stravinsky e Debussy. Ele abriu as portas da música de concerto, do romantismo para o modernismo, e influenciou diretamente trilhas sonoras épicas do cinema".

Leia Também:

Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam
A noite em que Wagner Moura me fez duvidar de tudo que julgava certo
Salvador recebe Noite Som Por Elas com shows e protagonismo feminino
Imagem ilustrativa da imagem Orquestra Sinfônica da Bahia leva apresentação especial para Feira de Santana
| Foto: Divulgação

A apresentação em Feira de Santana também marca a primeira atividade pública da OSBA após completar 43 anos de existência, celebrados em 30 de setembro. O concerto é parte das ações comemorativas e reafirma o compromisso da orquestra em democratizar o acesso à música sinfônica em todo o estado da Bahia.

“Neste concerto, vamos mostrar diversas facetas de Wagner. É um programa muito completo e estamos preparando algumas surpresas para o público feirense celebrar com a gente os 43 aninhos da OSBA”, destaca o maestro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana osba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x