Orquestra Sinfônica da Bahia leva apresentação especial para Feira de Santana

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) abre sua programação de outubro com uma apresentação especial no teatro do Centro de Convenções da cidade de Feira de Santana. O concerto, que integra o projeto "OSBA na Estrada", será regido pelo maestro Carlos Prazeres e traz um repertório inteiramente dedicado ao compositor alemão Richard Wagner (1813–1883). Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O público feirense terá a oportunidade de vivenciar a grandiosidade da música de Wagner, um dos mais influentes nomes do romantismo europeu, conhecido por obras de forte carga dramática e inovações musicais que atravessam os séculos.

Para o maestro Carlos Prazeres, Wagner é um divisor de águas na história da música:

“Wagner foi um dos grandes revolucionários da história da música. Eu o colocaria entre os maiores compositores, ao lado de Bach, Beethoven, Stravinsky e Debussy. Ele abriu as portas da música de concerto, do romantismo para o modernismo, e influenciou diretamente trilhas sonoras épicas do cinema".



A apresentação em Feira de Santana também marca a primeira atividade pública da OSBA após completar 43 anos de existência, celebrados em 30 de setembro. O concerto é parte das ações comemorativas e reafirma o compromisso da orquestra em democratizar o acesso à música sinfônica em todo o estado da Bahia.

“Neste concerto, vamos mostrar diversas facetas de Wagner. É um programa muito completo e estamos preparando algumas surpresas para o público feirense celebrar com a gente os 43 aninhos da OSBA”, destaca o maestro.