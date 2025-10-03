Salvador recebe Noite Som Por Elas com shows e protagonismo feminino

Evento marca a primeira edição da iniciativa - Foto: Divulgação

Com forte representatividade feminina, acontece no dia 10 de outubro o Noite Som Por Elas. O evento, realizado às 17h no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, é promovido pela plataforma Pagode Por Elas e marca a primeira edição da iniciativa, que lança as produções musicais de mulheres no pagode.

Entre as artistas confirmadas estão Prethaís, EuLá, Neftara e Bia Maia, selecionadas entre 50 candidatas que participaram do teste da plataforma. A diretora do projeto, Beatriz Almeida, destacou a relevância da ação.

"Para construir uma nova década da música com protagonismo feminino, é necessário pavimentar um caminho onde faltam referências, incentivo, oportunidades de acesso a conhecimento, contatos e trabalhos que efetivamente permitam às mulheres viver de música", afirmou.

Além da participação no evento, as selecionadas foram premiadas com uma jornada de aceleração de carreira, incluindo a produção de um single, ensaio fotográfico, visualizer e planejamento de comunicação para o lançamento musical.

A artista Prethaís falou sobre a emoção de integrar o projeto: "É uma felicidade imensa estar entre as selecionadas, porque o pagodão faz parte da minha vida e da minha história, mas sempre foi um espaço onde nós, mulheres, quase não aparecíamos. A plataforma Som Por Elas abre caminhos para uma nova década do pagodão".

Programação do Noite Som Por Elas

O evento será marcado ainda pelo lançamento dos singles das quatro artistas: “Escada”, de EuLá, com produção musical de Livia Nery; “Manteiga”, de Bia Maia, com produção de Rodrigo Hit; “Vem pra minha”, de Neftara, com produção de Jorge Meireles; e “Bota Lá Dentro”, de Prethaís, com produção de Ally Akin.

As produções audiovisuais ficaram a cargo de Larinha do Rec, que assina os vídeos, de Lane Silva, responsável pelas fotografias, além de Vinicius Batz e Ana Poney, que produziram as imagens do single de Prethaís.

Durante a programação, também será lançado o Catálogo Som Por Elas, que tem como objetivo reunir, apresentar e conectar o trabalho de mulheres profissionais da música ao mercado.