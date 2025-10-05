Menu
HOME > CULTURA
FATALIDADE

Marido de atriz da Globo bate a cabeça em casa e morre

Empresário estava internado há uma semana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 11:50 h | Atualizada em 05/10/2025 - 13:43
Empresário morre depois de acidente em casa
-

O empresário e companheiro da atriz Isabelle Nassar, Alexandre Carvalho, morreu neste sábado, 4, no Rio de Janeiro, após um acidente doméstico. Ele ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star depois do acidente, mas não resistiu. Ele era diretor do grupo Urca Energia.

"Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro", dizia um trecho do texto que foi divulgado péla atriz no Instagram.

Segundo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o empresário caiu em casa e bateu a cabeça. "Hoje faleceu, e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino. Siga em paz, meu amigo!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ciro Nogueira (@cironogueira)

Celebridades prestam suas condolências

Algumas celebridades utilizaram os comentários das postagens do perfil do empresário para demonstrar seus sentimentos.

"Como estudamos na filosofia antiga, tudo é e está como uma imensa fotografia, sem começo e sem fim. Muita força e toda luz para vocês", escreveu a atriz Tainá Muller.

"Isabellle, querida, meus sentimentos. Há pouco tempo estávamos juntos! Sem acreditar. Muita força para você", publicou a humorista Ingrid Guimarães.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Isabelle Nassar (@euisabellenassar)

x