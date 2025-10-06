LANÇAMENTO
Mateus Aleluia lança maratona artística-cultural que une arte e futuro
O evento contará com participações internacionais
Por Franciely Gomes
O projeto “Baía Profunda” chega a Salvador em novembro. Com intuito de convidar o mundo a revisitar raízes da cultura brasileira e projetar futuros possíveis, o evento contará com uma maratona artístico-cultural.
Organizador do projeto, o cantor, compositor e pesquisador Mateus Aleluia afirmou que o intuito é reconhecer a Bahia como um espaço de potência mundial. “Não é a Bahia com H, a Bahia Estado, que foi designado pelos homens. É a Baía acidente geográfico. É a Baía do choque, das placas tectônicas. É a Baía de todos os Santos, é a Baía profunda”, disse ele.
O “Baía Profunda” também contará com participações de representantes, que promoverão relações internacionais entre países, debates e apresentações musicais. “A intenção é mobilizar diversos agentes culturais para promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, explica Tenille Bezerra, diretora artística e coordenadora executiva do projeto.
Estreia em Salvador
A estreia do projeto acontece no dia 8 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o espetáculo homônimo ao projeto ao lado do maestro Ubiratan Marques, da Orquestra Afrosinfônica e convidados especiais. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA, com um lote especial de ingressos solidários.
Entretanto, a programação se inicia no dias 7 de novembro, no Espaço Cultural da Barroquinha, com a participação de representantes diplomáticos do Brasil e de países africanos e europeus se reunirão para assinatura de um protocolo de cooperação cultural.
Já no dia 8, três mesas-redondas convidam o público a refletir sobre alguns temas caros ao pensamento contemporâneo, reunindo pensadores como Ailton Krenak, Vanda Machado, Ondjaki, Kaká Werá, Edmilson de Almeida Pereira, Cristine Takuá e Alexandre Coimbra Amaral.
