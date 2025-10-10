Exposição internacional em Salvador tem nomes baianos entre os artista

Escultura feita por Jayme Figura, que faleceu há cerca de 2 anos, aos 64 anos - Foto: Divulgação Agência LK

A força criativa da Bahia marca presença na exposição 'Ancestral: Afro-Américas', em cartaz no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab). O projeto, realizado em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), reúne mais de 60 artistas do Brasil e dos Estados Unidos e conta com onze nomes baianos.

Sérgio Soarez, Mayara Ferrão, Jayme Figura, Eneida Sanches, José Adário, Mestre Didi, Rubem Valentim, Lita Cerqueira, Agnaldo Manuel dos Santos, Nádia Taquary e Emanoel Araújo são os artistas que dão um toque de Bahia ao projeto que constrói pontes entre as raízes africanas presentes nas Américas.

O artista plástico, escritor e pesquisador Sérgio Soarez é o autor de Cristalina, uma escultura de parede feita com madeira, cristais e jarro banhado à prata que homenageia as orixás femininas, como Yemanjá.

Já Álbum de Desesquecimentos, de Mayara Ferrão, é uma série de fotografias geradas com ajuda de Inteligência Artificial que retratam um Brasil colonial em que mulheres negras são livres para viver e expressar seus amores em liberdade.

Eneida Sanches assina, em parceria com o nova-iorquino Tracy Collins, a obra Transe e Memória, que mistura gravuras e imagens em movimento.

“A nossa obra retrata as experiências negras em duas partes do continente americano. Por vezes elas se reconhecem e por vezes divergem nas suas singularidades”, diz Eneida.

Na exposição, o público também pode revisitar os legados de Jayme Figura, Mestre Didi, Agnaldo Manuel dos Santos e Rubem Valentim, já falecidos.

Jayme está representado por duas esculturas performáticas no estilo característico do artista que desbravava as ruas do Centro Histórico de Salvador e mestre Didi é o autor de três obras repletas de conexões com as religiões de matriz africana.

Entre os artistas dos EUA, Simone Leigh é o destaque da curadora da exposição, Ana Beatriz Almeida. Foi na cultura baiana e no candomblé que Simone se inspirou para criar a escultura Las Meninas, que remete à obra do espanhol Diego Velázquez.

Ela foi convidada pela curadora pela trajetória artística marcada por obras que refletem sua ação política ligada ao feminismo.

O artista Leroi Johnson também tem atuação na luta pelos direitos da população negra nos EUA. Ele assina a tela A Crucificação, que retrata um Cristo negro. “Eu cresci em contato com a Igreja Católica e não havia nenhuma imagem com a qual eu pudesse me identificar.

O Cristo, para mim, é negro. E ele pode ser, para você, branco, amarelo, vermelho. Para mim, é negro e deveria ser assim representado”, diz.

'Ancestral: Afro-Américas' tem direção artística de Marcello Dantas e uma seção de arte tradicional africana com curadoria de Renato Araújo da Silva. A exposição fica em cartaz até 1º de fevereiro de 2026 no Muncab, localizado no Centro Histórico de Salvador.

O funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h (com acesso permitido até às 16h30). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

