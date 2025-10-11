Criolo anuncia turnê em Salvador com surpresas e grandes homenagens

Criolo traz a Salvador a turnê “Criolo 50” - Foto: Divulgação

Celebrando cinco décadas de vida e trajetória artística, Criolo traz a Salvador a turnê “Criolo 50”, marcada para o dia 1º de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show promete revisitar todas as fases de sua discografia, com novos arranjos e surpresas para o público baiano. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

O projeto, que reúne música, literatura e novas parcerias, celebra a carreira do artista com um repertório que vai de Ainda Tempo a Sobreviver, incluindo novas interpretações de sucessos como Nó na Orelha, Convoque Seu Buda e Espiral de Ilusão.

“O show tem um repertório que abraça todas as fases, com novos arranjos e uma banda muito especial. Ficaram algumas surpresas para o público que vai prestigiar”, revelou Criolo.



Além da apresentação, a turnê inclui o lançamento de discos inéditos, entre eles, um álbum de samba e um livro escrito em coautoria com sua mãe, a poeta e educadora Maria Vilani. Também estão previstas colaborações com artistas como Dino D’Santiago e Amaro Freitas, reforçando o diálogo entre Brasil, África e a diáspora lusófona.

“Esse projeto não é só sobre mim — é sobre todas as pessoas que me ajudaram a não desistir”, afirmou.

A conexão de Criolo com Salvador é profunda e transformadora. “A minha relação com a cidade é de muito amor. Na primeira vez que cheguei em Salvador, parecia que alguém tinha aberto um portal para um lugar melhor. A energia das pessoas faz toda a diferença. Salvador é diferente, o povo da Bahia é especial demais para mim”, disse o músico.

O artista, que já se apresentou diversas vezes na capital baiana, ressalta o impacto de cada retorno. “Parece que toda vez que eu chego em Salvador eu me curo, eu volto melhor pra casa. Sempre foi assim desde antes. É sempre muito forte a oportunidade de cantar em Salvador — e na Concha, então, quantas histórias. Esse lugar é realmente especial pra mim”.