Gilberto Gil processa padre que ironizou morte e fé de Preta

Gilberto Gil abriu um processo de danos morais contra o padre Danilo César. Segundo o jornal ‘O Globo’, o cantor e sua família acusam o líder religioso de cometer intolerância religiosa contra a cantora Preta Gil, que faleceu em julho deste ano.

Na época, o sacerdote do município de Areial, no Agreste da Paraíba, foi flagrado fazendo comentários considerados ofensivos sobre a fé da cantora e do pai durante uma homilia. Ele alegou que os orixás que eles acreditavam deveriam ter ressuscitado a artista.

“Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele durante a celebração religiosa.

O registro havia sido publicado no canal de Youtube na Paróquia Areial e o trecho viralizou nas redes sociais. Após a repercussão, o vídeo foi apagado do perfil e a Diocese de Campina Grande emitiu uma nota alegando que o padre justificará suas falas através de sua equipe jurídica.

“O sacerdote, através da assessoria jurídica, irá prestar todos os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes. A Diocese reitera seu compromisso com os direitos constitucionais da liberdade de crença e de culto, da igualdade e não discriminação religiosa, do direito à honra e à imagem dos mortos e do princípio da dignidade da pessoa humana”, escreveram.