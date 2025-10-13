Menu
ENTRETENIMENTO
ENTENDA

Iza terá que pagar pensão ao ex após término? Advogado explica

A cantora anunciou o fim de seu romance com o ex-atleta na última semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/10/2025 - 17:51 h
A cantora viveu um romance de um ano e meio
A cantora viveu um romance de um ano e meio

O fim do relacionamento de Iza e Yuri Lima continua dando o que falar nas redes sociais. Após a cantora confirmar o término com um comunicado emitido por sua assessoria, internautas levantaram um novo questionamento: a possibilidade dela pagar pensão para o ex.

A hipótese surgiu porque Yuri rescindiu seu contrato de jogador de futebol com o clube Mirassol quando retomou o relacionamento com a artista, logo após o primeiro término polêmico no ano passado. Apesar de não haver nenhuma declaração pública sobre o que teria motivado a decisão do atleta, o público acredita que teve influência direta de Iza.

Na época, veículos de comunicação alegaram que uma das condições impostas por Iza para retomar o romance foi a saída do rapaz do clube, o que não foi negado e nem confirmado por ela.

A fim de entender se a possibilidade é real, o Portal A TARDE conversou com o advogado João Vinícius Queiroz, especializado em Direito de Família e Sucessões, para explicar se Iza deve ou não pagar um valor mensal para garantir o sustento do pai de sua filha única, Nala, de 1 anos de idade.

Yuri Lima pode receber pensão?

O profissional informou que o valor mensal só deve ser pago caso haja comprovação de que os dois possuíam uma união estável e a partir disso o atleta tenha abdicado da sua profissão para cuidar da filha deles.

“Se sempre essa foi a condição da questão de existir um namoro e não uma qualidade de união estável, ela não deve nada a ele. Agora, se ficar comprovado que existia uma união estável, que os dois se apresentavam como casados e ele abdicou da vida para cuidar da criança ou para estar mais próximo da criança em prol da mãe, ele tem direito a uma pensão compensatória”, afirmou.

“Por ele estar ali presente e abdicando do seu progresso, da sua vida profissional em prol desta relação e desta criança. Caso não tenha união estável, tem que provar que houve esse acordo entre as partes para que aí sim ele possa pleitear algum tipo de indenização”, completou.

Queiroz ainda reforçou que possivelmente há um contrato entre eles, já que a cantora escolheu ter uma filha com o ex-atleta. “Provavelmente existe um contrato aí por trás, porque ela não ia ter filho com alguém, mesmo que ele também tenha uma certa fama, sem fazer um documento que reja toda essa relação e ela não saia prejudicada no final”, concluiu.

