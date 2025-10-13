Menu
TUDO EM PAZ?

Bruna Biancardi dá ultimato sobre crise em casamento com Neymar

A modelo fez uma publicação que foi apontada como resposta aos boatos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/10/2025 - 16:09 h
O casal tem duas filhas juntos
O casal tem duas filhas juntos -

Bruna Biancardi e Neymar foram alvo de boatos sobre uma possível crise no casamento nesta semana. O relacionamento teria ficado abalado após a confusão pública da modelo com a influenciadora Virginia Fonseca, que ligou para o atleta de madrugada.

Segundo informações do jornal EXTRA, os dois estariam mais reclusos depois do ocorrido e participando de poucos eventos juntos. Além de terem cortado a interferência dos amigos no relacionamento e a presença frequente deles em suas casas.

Ciente das informações disponibilizadas pelo veículo de comunicação, Biancardi resolveu se pronunciar de forma discreta sobre o assunto nesta segunda-feira, 13, dando um ultimato com relação a possível crise em seu relacionamento com o craque do Santos.

Virginia é criticada por atitude com os filhos: “Irresponsável”
Richarlyson desabafa sobre sexualidade e apoio da família; veja vídeo
Alvo de acusações graves, Felca toma atitude contra X e Facebook

A morena compartilhou registros da festa de 2 anos da filha mais velha do casal, Mavie, e em uma das fotos surgiu beijando a boca do atleta, deixando claro que está tudo bem entre eles.

Post de Biancardi no Instagram
Post de Biancardi no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Nos comentários, diversos internautas citaram o fato. “Kkkkkk só porque saiu a matéria que tão em crise”, disse uma. “Eita como tão em crise kkkkk família linda”, debochou outra, aproveitando para elogiar a família.

