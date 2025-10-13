Virginia é criticada por atitude com os filhos: “Irresponsável”

Virginia Fonseca e filhos - Foto: Reprodução| Instagram

Virginia Fonseca continua bombando nas redes sociais. No último sábado,11, a influenciadora promoveu uma festa de Dia das Crianças na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro. No evento, ela levou os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para conhecer a escola.

A apresentadora compartilhou momentos e detalhes da celebração nas redes sociais. O evento contou com brinquedos, decoração temática e muita diversão. “Montamos um Dia das Crianças super especial. Estou empolgada!”, contou Virginia nos stories.

Os filhos da influenciadora roubaram a cena na festa, vestidos com abadás da escola de samba com a frase “Pimpolhos da Grande Rio”. Imagens das crianças dançando e se divertindo no evento comoveram os seguidores.

Opinião dos internautas

A presença das crianças na festa movimentou as redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam Virginia: “Eles estão em uma festa de Dia das Crianças.Qual o problema?” Outro pontuou: “Uma festa para crianças, tinha que levar mesmo”

Outros criticaram a atitude da apresentadora. “Isso não é lugar para criança, irresponsável”, escreveu uma internauta. “Mãe sem noção, acho horrível levar criança para esse tipo de lugar”, afirmou outra.