POLÊMICA
Virginia é criticada por atitude com os filhos: “Irresponsável”
A ação movimentou as redes sociais e dividiu a opinião dos internautas
Virginia Fonseca continua bombando nas redes sociais. No último sábado,11, a influenciadora promoveu uma festa de Dia das Crianças na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro. No evento, ela levou os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para conhecer a escola.
A apresentadora compartilhou momentos e detalhes da celebração nas redes sociais. O evento contou com brinquedos, decoração temática e muita diversão. “Montamos um Dia das Crianças super especial. Estou empolgada!”, contou Virginia nos stories.
Leia Também:
Os filhos da influenciadora roubaram a cena na festa, vestidos com abadás da escola de samba com a frase “Pimpolhos da Grande Rio”. Imagens das crianças dançando e se divertindo no evento comoveram os seguidores.
Opinião dos internautas
A presença das crianças na festa movimentou as redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam Virginia: “Eles estão em uma festa de Dia das Crianças.Qual o problema?” Outro pontuou: “Uma festa para crianças, tinha que levar mesmo”
Outros criticaram a atitude da apresentadora. “Isso não é lugar para criança, irresponsável”, escreveu uma internauta. “Mãe sem noção, acho horrível levar criança para esse tipo de lugar”, afirmou outra.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes