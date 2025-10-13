Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASSUMIDOS!

Ana Castela e Zé Felipe dão primeiro beijo e assumem romance

Ana e Zé decidiram assumir o relacionamento

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/10/2025 - 7:48 h
Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe -

Mais assumidos do que nunca. Ana Castela e Zé Felipeprovaram, de uma vez por todas, que estão juntos. O casal deu o primeiro beijo na frente do público e confirmaram que o relacionamento é real. A confirmação aconteceu durante a gravação do programa ‘Domingo Legal’, do SBT, que vai ao ar no próximo domingo, 19.

Ainda na participação, os dois cantaram o feat Sua Boca Mente’ e protagonizaram várias cenas de carinho no palco.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja o beijo:

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe | Foto: Divulgação

Durante o final de semana, em entrevista ao portal LeoDias, Ana afirmou que está vivendo sua melhor fase e relacionou o momento com o cantor. “Na melhor fase profissional e também pessoal, obviamente. Não só em questão do Zé, mas minha casa ficou pronta. Além disso, estou conhecendo o Zé um pouquinho mais e meu trabalho está dando certo”, contou.

Leia Também:

Ana Castela detalha status de relacionamento com Zé Felipe
“Sucesso sem escola”: relembre mau exemplo de Zé Felipe para uma geração
Zé Felipe é assediado por fã durante show e tem reação inesperada

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante uma viagem dos dois aos parques da Disney. Esse foi o primeiro indício de que a amizade entre os cantores estava se transformando em um romance.

Depois disso, o casal passou a publicar mais registros juntos e chegaram a compartilhar a viagem feita em família para o Pantanal, no último mês de setembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela e Zé Felipe
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ana Castela e Zé Felipe
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ana Castela e Zé Felipe
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ana Castela e Zé Felipe
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x