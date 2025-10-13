Ana Castela e Zé Felipe dão primeiro beijo e assumem romance

Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais assumidos do que nunca. Ana Castela e Zé Felipeprovaram, de uma vez por todas, que estão juntos. O casal deu o primeiro beijo na frente do público e confirmaram que o relacionamento é real. A confirmação aconteceu durante a gravação do programa ‘Domingo Legal’, do SBT, que vai ao ar no próximo domingo, 19.

Ainda na participação, os dois cantaram o feat ‘Sua Boca Mente’ e protagonizaram várias cenas de carinho no palco.

Veja o beijo:

Ana Castela e Zé Felipe | Foto: Divulgação

Durante o final de semana, em entrevista ao portal LeoDias, Ana afirmou que está vivendo sua melhor fase e relacionou o momento com o cantor. “Na melhor fase profissional e também pessoal, obviamente. Não só em questão do Zé, mas minha casa ficou pronta. Além disso, estou conhecendo o Zé um pouquinho mais e meu trabalho está dando certo”, contou.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante uma viagem dos dois aos parques da Disney. Esse foi o primeiro indício de que a amizade entre os cantores estava se transformando em um romance.

Depois disso, o casal passou a publicar mais registros juntos e chegaram a compartilhar a viagem feita em família para o Pantanal, no último mês de setembro.